Isco o Bale, Zidane se juega la gloria

Ilusionados y estresados. Bonito y costoso. Soñado y sufrido. Ambicioso y absorbente. Aspirar siempre a los grandes títulos «es demoledor para la resistencia humana y sobrehumana de los futbolistas» del Real Madrid, indica un profesional que trabaja con ellos diariamente. Este equipo tiene en su ADN perfiles de escorpión. «La Liga se ha ganado y la Liga ha muerto, viva la Champions». El mensaje de Zidane y sus ayudantes es revelador, matador. Solo quien pertenece o conoce el Real Madrid comprende esta flagelación interna en busca de otro salto adelante, siempre hasta el infinito. Es terrible cómo la celebración privada de la Liga, intrínseca, la que no se vio ayer, dura tan poco para el jugador, que desde hoy se concentra mentalmente en la final de Cardiff.

El entrenador no arriesgará: aunque Bale trabaja desde hace veinte días, el francés alineará de titular a quien esté en mejor forma

, reflexionan en Valdebebas. «No es justo luchar tantísimo, nueve meses, por algo que se saborea tan poquísimo. Dos minutos después de entrar en el vestuario, el mensaje y el grito era ¡Ahora, a por la Champions! Es dramático en el fondo». La felicidad en el Real Madrid implica marcarse inmediatamente otra alegría superior. Y Zidane persigue el récord de conquistar dos Copas de Europa modernas consecutivas con una incógnita que el madridismo debate con la misma entrega que sus ídolos demostraron en la Liga: Isco o Bale. «It is the question», destacan los hombres que viven con la plantilla todos los días.se la juega en esta decisión.

Su elección no solo será personal, el centrocampista malagueño o el extremo galés, sino una apuesta táctica. La decisión transformará la estrategia que el Real Madrid aplicará ante la Juventus en la capital galesa.

Un veredicto con aristas

Mientras la reaparición de Carvajal en el lateral derecho solo supondrá un cambio de futbolista, no de sistema, la apuesta por Isco o Bale si tiene consecuencias en el esquema. Por mucho que lo entrene, «Gareth» es un extremo y no defiende cómo un mediocampista. El malacitano, sin embargo, ha añadido a su magia el trabajo defensivo y se ha convertido realmente en un hombre que ayuda a la retaguardia con su presión y robo de balones. No es lo mismo.

Zidane tiene que tomar una decisión peliaguda. La inclusión de Isco en el once consolida el verdadero sistema que el francés impone en el Real Madrid y que pocos conocen: el 4-5-1, una alineación con cinco centrocampistas que son Casemiro, Modric, Kroos, Isco y Benzema o Marcelo como quinto jinete de la recuperación de balones, según la jugada se mueva arriba o en el centro del campo. Con Bale, Benzema y Cristiano se pierde intensidad destructiva y se gana en velocidad y en destellos de calidad. El jefe del plantel debe apostar.

Es una elección que posee también la vertiente humana paralela al fútbol. Gales espera que su ídolo popular gane la Champions en el estadio del orgullo patrio, construido para su deporte nacional, el rugby, transformado ahora para una noche que los galeses esperan sea histórica. «Zizou» tiene un fin superior, conseguir la Copa de Europa, y con esa meta los sentimentalismos no valen nada. El responsable del campeón de Europa no cederá ante la presión ambiental. Isco o Bale. Seleccionará como titular al futbolista que se encuentre en mejor forma el 2 de junio, sin dejarse vencer por presiones. Si el andaluz mantuviera la titularidad, el británico podría salir media hora para aprovechar su rapidez.

Cuarta minipretemporada

Como dicta la exigencia que los futbolistas se impusieron nada más celebrar el título español, la plantilla llega hoy a Valdebebas con el chip de la Copa de Europa. Pintus comienza una cuarta minipretemporada de ocho días, hasta el próximo martes, con el fin de afilar la velocidad y aumentar la potencia con series de carreras cortas repetidas a lo largo de una hora. El «reprise» será fundamental. El mejor ataque del planeta se mide a la mejor zaga del orbe. Real Madrid-Juventus, los polos opuestos se tocan.