La increíble oferta a Morata

El delantero Alvaro Morata, actualmente al servicio del Real Madrid, aseguró, en una entrevista publicada en el semanario alemán 'Bild am Sonntag', que el Chelsea llegó a ofrecer por él 70 millones de euros, lo que lo hubiera convertido en el jugador español más caro de todos los tiempos.

«Chelsea fue el equipo que más interés mostró. El entrenador Bruno Conte me había llevado al Juventus. La oferta fue muy buena, me hubiera convertido en el jugador español más caro de todos los tiempos», dijo el jugador.

Luego, interrogado acerca de si la cifra de 70 millones que ha circulado era correcta, dijo que la oferta era cercana a esa cantidad. «En torno a ello, tuve ofertas muy buenas. El Chelsea es un gran club. Pero el Madrid me dijo que contaba conmigo y eso había sido siempre mi sueño, es algo que no se puede superar».

Morata se mostró satisfecho con su situación en el Real Madrid pese a no jugar todos los partidos lo que se explica porque, según él, el equipo blanco tiene la mejor plantilla del mundo. «Aunque no juego siempre no estoy molesto. Tenemos la mejor plantilla del mundo. Bale, Ronaldo, Benzema, James, todos son jugadores de clase mundial». Pero la temporada es larga y tendré mis minutos», añadió.