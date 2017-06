Higuaín y Benzema, marcados por Mourinho

El perro (Higuaín) y el gato (Benzema). Aquella definición de Mourinho, una crítica directa al francés por no ser un ariete agresivo, quedó marcada para la historia. Era injusta. El portugués buscaba que Benzema se picara, reaccionara y anotara más goles, porque albergaba más calidad que el argentino, un luchador nato. Durante las tres temporadas de Mourinho en el Real Madrid vivimos una competencia ejemplar entre dos delanteros que eran amigos y querían ser el nueve del conjunto blanco, aunque el verdadero artillero estaba a la izquierda y se llamaba Cristiano. El técnico luso incitaba el combate entre sus dos hombres para provocar un mayor rendimiento. Funcionó bien. Hasta que Mourinho se marchó, en 2013, y Gonzalo Higuaín decidió buscarse un equipo donde ser el referente. El cambio vino bien a los dos. Benzema continuó marcando los mismo goles con Ancelotti, Benítez y Zidane, siempre como escudero ideal de Ronaldo, su trabajo principal. Y el argentino triunfó en el Nápoles y en la Juventus. Los amigos se ven las caras en Cardiff. Benzema espera sumar el primer doblete europeo de la Champion moderna.

Benzema: «Estoy hecho para jugar en el Real Madrid, es el equipo ideal para mí, aquí es donde puedo demostrar mejor mi calidad, rodeado de los mejores jugadores»

Zidane, su consejero

Muchos aconsejaron a Benzema que hiciera lo mismo que Higuaín y se convirtiera en líder de un equipo. El francés se negó. Es un creador que viste el «nueve», un «diez» que se pone el dorsal de delantero centro. Lo explica con franqueza: «rodeado de los mejores jugadores».

Benzema opina que en otro equipo no tendría tantos futbolistas de clase a su lado y su nivel podría pasar más inadvertido. «Estoy hecho para el Real Madrid», sentencia. Jaleado hace cinco años por Mourinho, que le decía que llegaba dormido a los entrenamientos, Benzema anotó 77 tantos en 146 partidos a las órdenes del portugués.

Zidane, que hoy tiene la dura decisión de descartar a seis hombres, fue su mejor consejero entonces para soportar y superar las críticas de Mourinho. Su paisano le dijo que debía luchar y presionar para robar balones, además de crear fútbol en ataque. Esas mismas palabras se las ha dicho su compatriota ahora, ya como entrenador, cuando los pitos volvieron contra Karim en estos dos últimos años, señalado como el patito feo de los defectos del conjunto blanco. Su golazo al Atlético en la Champions acabó con los rumores. Ahora le aplauden.

Con Mourinho no le aplaudían tanto, porque su jefe era el primero en pincharle. Buscaba provocarle, pero quizá no era la mejor estrategia. Tras el adiós del portugués, Benzema no ha cambiado su estilo de juego, pero ha rendido mejor, apoyado por Ancelotti, Benítez y «Zizou», como enlace del fútbol de Cristiano. El francés se escora a la izquierda y hace pasillo para que el máximo goleador del club penetre y dispare. Ronaldo le debe mucho a su compañero, que prefiere dar goles a marcarlos. Desde que Mourinho se marchó, el lyonés ha anotado 93 dianas en 191 encuentros. Con el luso fueron 77 en 146 partidos. El nivel ha sido similar. La diferencia es que sintió arropado con los tres entrenadores que vinieron después del látigo portugués.

Higuaín, el salto adelante

Su amigo Gonzalo Higuaín se marchó al Nápoles el mismo verano que Mourinho y dio un paso al frente como líder de una delantera. En la etapa de Mourinho logró 57 dianas en 123 encuentros. En el Nápoles firmó 91 tantos en 147 partidos al cabo de un trienio que superó su rendimiento en el Real Madrid. Su excelente evolución, maduro en su fútbol, le hizo merecer su traspaso estratosférico a la Juventus el verano pasado, por 90 millones. En el conjunto blanquinegro ha rubricado 32 goles en 53 partidos. En estos cuatro años posteriores a su era madridista, el argentino ha sumado 123 dianas en 200 encuentros. Dos carreras similares en cometidos distintos.

Los dos amigos se enfrentarán por fin en una gran final de la Champions.. Bajó un escalón en el Nápoles para ser, con todos los respetos, «cabeza de ratón». Ahora es cabeza de león en la Juventus.

Benzema no ha dejado de estar en la cabeza del león, el Real Madrid. Cardiff los coloca frente a frente. Ya no son el perro y el gato. Cada uno rinde en su especialidad. Higuaín, como ariete. Benzema, como futbolista completo.

Las cifras expresan esa igualdad. Benzema anotó con Mourinho 77 goles en 146 partidos. Y 2013 consiguió 93 goles en 191 partidos. Higuaín firmó con Mourinho 57 goles en 123 partidos. Y desde su marcha ha logrado 123 goles en 200 partidos.