El grande más austero de Europa

El pasado 28 de mayo, cuando a las 23.29 horas el penalti de Cristiano Ronaldo besaba las mallas de la portería norte de San Siro, en la planta noble del Bernabéu se metía en un cajón con llave la agenda de altas y bajas del Real Madrid. El fútbol de élite tiene hoy un mal convivir con los proyectos a medio-largo plazo, sobre todo cuando estos caminan por el precipicio desde sus primeros pasos. En la entidad blanca hace ya bastantes años que se vive al día y la frágil raya que separa el éxito del fracaso es la que marca las decisiones a tomar. Por eso, mientras jugadores y cuerpo técnico descorchaban el champán, en la dirección del club se saboreaba el momento por partida doble. La Undécima Copa de Europa venía a confirmar la teoría que defendían en público y en privado los gerifaltes del Real Madrid: «Tenemos la mejor plantilla de nuestra historia», afirmaban una y otra vez. El error, según los mandamases blancos, fue confiar tan lustrosa materia prima a Rafa Benítez.

Por suerte para la entidad de Concha Espina, su decisión del pasado verano fue subsanada a tiempo. En enero llegó Zinedine Zidane y el técnico galo, a pesar de su inexperiencia, demostró su valía en solo cinco meses logrando la Champions y peleando hasta la última jornada una Liga que parecía imposible. Devolvió la sonrisa al vestuario, fue valiente a la hora de tomar decisiones deportivas y utilizó el sentido común, ese intangible tan valioso en el fútbol pero tan difícil de ponerlo en práctica. Por eso, en el Real Madrid el verano de 2016 pasará a la historia por su modo ahorro. El despilfarro del resto de los grandes clubes de Europa no movió ni una coma del guión establecido hace tres meses por la dirección deportiva. Florentino Pérez lo resumió a la perfección hace un par de días: «Hemos empezado una temporada llena de retos de una forma inmejorable. Logramos la Supercopa de Europa (frente al Sevilla) y ganamos los dos primeros partidos de Liga (Real Sociedad y Celta). Tenemos una plantilla espectacular, imposible de mejorar, y también tenemos un gran entrenador como Zidane, cuyas aportaciones han sido indispensables», aseguró esta misma semana el presidente del Real Madrid.

Guardiola, el que más gasta

El conjunto blanco solo se ha gastado 30 millones de euros, todos ellos en la recompra de Álvaro Morata, vendido hace dos años a la Juventus por 22. Junto a Marco Asensio, que regresa tras su año de cesión en el Español, es la única novedad del Real Madrid para la temporada 2016-2017, en donde defiende el título de campeón de Europa.

El panorama choca bastante con sus principales competidores. En España, El Barcelona ha desembolsado más de 120 millones de euros en reforzar su fondo de armario (seis jugadores y con escasas opciones de ser titulares), mientras que el Atlético ha invertido 81 «kilos» en fichajes. Pasados los Pirineos, el contraste es aún mayor, sobre todo respecto a la Premier League. Pep Guardiola ha gastado 205 millones para moldear a su gusto el Manchester City y poder competir en condiciones con los más poderosos. Cifra récord del verano y de la historia del club inglés. Solo en un defensa, Stones, Guardiola reclamó a los jefes 55 millones de euros. Manchester United (185), Chelsea (140), Arsenal (114) y Liverpool (86) también han soltado la chequera con gusto. Lo mismo que la Juventus en Italia (160,5); Bayern (70) y Dortmund (118,2) en Alemania; y PSG en Francia (67).

Pero no solo los trasatlánticos continentales han exprimido sus cuentas. Clubes de un segundo escalafón como Inter (108), Roma (98) Nápoles (73), Leicester (50), Wolfsburgo (47), Leverkusen (43) o Mónaco (35) también superan al Madrid en inversión en el mercado de fichajes. Y hasta en la propia Liga, Sevilla (61) y Villarreal (52) han soltado bastantes más euros que el Real Madrid. Veremos si tanto derroche sirve, o no, para derrocar al once veces campeón de Europa.