Aunque ya lleva casi cuatro meses viviendo en Madrid, aún paga la novatada del tráfico. De Boadilla del Monte, donde reside, a Getafe, son apenas 20 kilómetros por la M-45. En situaciones normales, alrededor de 25 minutos de trayecto. Pero es miércoles por la tarde, inicio del puente de la Hispanidad, y José Bordalás (Alicante, 5 de marzo de 1964) no es consciente de lo que eso significa en las carreteras anexas a la capital del España. Los 45 minutos de retraso quedan en anécdota tras escuchar las reflexiones de uno los entrenadores más peculiares de Primera: «Empecé a entrenar a los 28 años, a un equipo de niños del Alicante Club de Fútbol. Mi etapa como futbolista fue decepcionante. Acabé muy frustrado por culpa de las lesiones y tuve que elegir el camino de los banquillos», explica a ABC. Hoy recibe al Real Madrid en el Coliseo.

Bordalás se crió en el Hércules, pero sus rodillas no le permitieron jugar más allá de Tercera: «Era delantero y recuerdo que mis entrenadores me decían que tenía muy buenas condiciones. Pero mis rodillas me traicionaron. Me endureció mucho mi etapa de futbolista», recuerda Bordalás.

«por cada club que he ido pasando he alcanzado los objetivos y eso me ha hecho llegar hasta donde estoy ahora»

El técnico alicantino ha recorrido todas las categorías del fútbol español: Regional, Tercera, Segunda B y Segunda, y a sus 53 años por fin le ha llegado el premio de entrenar en Primera. Un camino duro de 25 años de trabajo y dedicación: «El secreto está en no decaer, insistir y ser fiel a tus ideas. Cuando eres un desconocido en el fútbol profesional, te miran con más recelo. Pero por cada club que he ido pasando he alcanzado los objetivos y eso me ha hecho llegar hasta donde estoy ahora. Para ser respetado en un vestuario no es necesario haber sido futbolista de élite. Puede que tengas más dificultad para llegar, pero hay muchos entrenadores que no han sido jugadores top y que tienen grandes conocimientos del fútbol. Mira Mourinho, Unai o Benítez».

Bordalás es un entrenador con genio. Suele ser franco con los colegiados y hasta ha roto puertas de vestuarios de un puñetazo. Con el paso de los años ha ido calmando su caliente temperamento, pero no reniega de él: «He sabido canalizar mi carácter, pero soy una persona con mucha personalidad y quiero equipos ganadores. Aunque seamos un equipo modesto, la palabra derrota está prohibida en el vestuario. Es literal. Si alguien la pronuncia recibe una reprimenda por mi parte».

«No estoy en el fútbol solo por el amor a este deporte. También estoy porque me encanta hacer feliz a mucha gente»

Quizás por ahí se explica su doble ascenso consecutivo a Primera, en 2016 con el Alavés, y el pasado mes de junio con el Getafe, aunque ambos no tuvieron el mismo desenlace: «Si que es cierto que ha habido momentos en mi carrera en los que me he sentido traicionado. Pero al final yo hago lo que hago a cambio de nada. Mi conciencia está tranquila. Si otras personas no tienen principios, allá ellos. Pero no fue el caso del Alavés. No le guardo rencor a nadie. Fue una decisión unilateral del club, la de no continuar dirigiendo al equipo en Primera, pero yo me quedo con lo bueno. No estoy en el fútbol solo por el amor a este deporte. También estoy porque me encanta hacer feliz a mucha gente, y en el Alavés lo logré con el ascenso».

Al Getafe llegó una vez iniciada la temporada, tras la destitución de Esnáider, pero eso no fue óbice para llevarlo del penúltimo puesto de Segunda a Primera en solo ocho meses. Y esta vez sí, el premio fue completo: «Para mí ha sido un privilegio entrenar en todas las categorías del fútbol. Me siento orgulloso de haber empezado desde lo más bajo. Así que ahora disfruto cuando nos toca jugar contra rivales como el Real Madrid. Sé perfectamente lo que hay que trabajar para ser protagonista de estos partidos», sentencia Bordalás.