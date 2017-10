Gerona-Real Madrid Isco avisa: «Que nadie dé por muerto al Madrid» Isco brilló en soledad; marcó su tercer gol en cuatro partidos, mandó, regateó, defendió, pero el equipo no le acompañó su genialidad

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 30/10/2017 08:28h Actualizado: 30/10/2017 08:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isco fue el único jugador del Real Madrid que brilló en Gerona. En verdad fue el mejor del encuentro. Ha evolucionado sobremanera en las dos últimas temporadas. Por eso es titular en el Real Madrid. Se ganó esa posición en la campaña anterior cuando su fútbol se convirtió en más decisorio, no solo bonito, sino ejecutivo. Ahora suma tres goles y dos asistencias en cuatro encuentros, pero sus compañeros no le ayudaron en el estadio de Montilivi, donde no hubo ningún problema,y los blancos sufrieron su segunda derrota en diez jornadas, en medio de un ambiente ejemplar de las aficiones, sin política de por medio.

Los blancos suman 19 goles en diez jornadas, mientras la temporada pasada marcaban 2,83 por encuentro; ese es el quid de la cuestión

Los blancos solo han marcado 19 goles en diez partidos de Liga. Hace unos meses su promedio era de 2,83. Y han recibido nueve dianas en diez compromisos. Estas son las claves de la trayectoria madridista en el campeonato español. Zidane afirma que levantará esta situación.

El malagueño anotó en Gerona su tercer tanto en cuatro jornadas, en las que dio también dos asistencias de gol, pero el equipo no le acompañó en el Montilivi. Lleva once dianas en el año 2017

El Real Madrid falló en tres jornadas en el Bernabéu, ante Valencia, Levante y Betis, con errores arbitrales que también le perjudicaron, y fue el malagueño quien tomó la batuta de la situación para cambiar el sentido de las cosas en los tres últimos compromisos frente al Español, el Getafe y el Éibar, que se convirtieron en tres triunfos. En Gerona cogió de nuevo el mando, pero jugó solo. No pudo dedicarle un triunfo a Sanchís.

El andaluz decidió el enfrentamiento con el Español en casa, un partido que se torno morboso por los siete puntos perdidos en el coliseo madrileño. Anotó dos goles y acabó con la tensión que se creaba en los encuentros de Chamartín. Francisco Alarcón también fue protagonista en la complicada visita a Getafe. Corría el minuto 84 y el Real Madrid empataba a un gol. Entonces surgió la magia de Isco para ver un desmarque en profundidad de Ronaldo y enviarle una vaselina medida que el portugués aprovechó para fusilar el 1-2 y la difícil victoria a domicilio frente al vecino del sur. Hoy afronta otro examen duro en la salida a la capital gerundense. En el siguiente compromiso liguero, Isco volvió a ser clave. Dio a su amigo Marco Asensio el pase perfecto para que el mallorquín marcara ante el correoso ibar. Isco disfruta de su mejor momento, es el director del fútbol ofensivo madridista. En Gerona también fue el mejor. Marcó. Y Ramos le limpió la bota de admiración. Pero los locales remontaron. y el gran fútbol del malagueño no tuvo apoyo en sus compañeros.

.