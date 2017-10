Gerona-Real Madrid Casemiro: «Preocupa todo» El brasileño hizo autocrítica después de la dolorosa derrota del Real Madrid en el campo del Gerona

Casemiro habló en nombre del vestuario al término del encuentro entre el Gerona y el Real Madrid, que finalizó con victoria de los catalanes contra todo pronóstico (2-1). El tropiezo deja al conjunto blanco a ocho puntos del Barcelona con solo 10 jornadas disputadas, demasiada diferencia a estas alturas.

En declaraciones a beIN Sports, Casemiro no puso ninguna excusa tras la derrota de su equipo y se mostró autocrítico con el partido de su equipo a la vez que felicitó a los futbolistas del Gerona. «Preocupa todo. Sabemos que ahora estamos muy lejos del Barcelona. Hay que tener la cabeza fría, ahora. Es un momento complicado. Hay que jugar mejor, hay que trabajar más».

«No hemos jugado bien en la segunda parte, sufrimos mucho y ellos lo han aprovechado. Hoy no hemos jugado bien. Hoy no hemos creado oportunidades. Cabeza fría y tranquilidad, queda mucho. Ahora no hay que poner excusas. Han marcado dos goles y eso es el fútbol. No hemos creado muchas opciones como normalmente. Hay que felicitar al Gerona», culminó el futbolista blanco.