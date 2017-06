Del enorme partido de esta noche en Cardiff («¡Esto es Galés!», le respondió, efusivo, un policía a quién le preguntó si se podría beber alcohol, claro que se puede beber, Gales no es Milán) sólo cabe esperar algo sagrado para el fútbol: emoción, a raudales. Tensión, sin límites. Es cierto que lo mejor son las horas previas. En ellas, se contiene lo que se espera, lo que se busca. Nadie puede arrebatar a ningún aficionado esos momentos de expectación, de infinita ilusión.

Valen para el partido de esta noche las palabras de Luis Buñuel dedicadas al cine, porque valen, hasta las comas, para el espectáculo del fútbol: «Se puede discutir el contenido de una película, su estética –si la tiene-, su estilo, su tendencia moral. Pero nunca debe aburrir». Vaya uno a saber qué ocurrirá, goles o no, prórrogas o no, penaltis o no, expulsiones, lesiones, decisiones arbitrales, todo el catálogo, pero si se pudiera apostar, apostaría a que pase lo que pase y jueguen como jueguen nadie logrará aburrirse. Mientras el leal jugador de rugby, y jardinero del National Stadium, Cleverly prepara con mimo el césped, Allegri, apuesta por Isco (cuidado que hay truco) y colocará una defensa de cuatro, con dos muros memorables: Chiellini y Bonucci; después, atención al gran momento de Alves (más atacando que defendiendo), la venganza de Khedira, las diabluras de Dybala, el estado de gracia de Mandzukic y los deseos de Buffon que quiere «cerrar el círculo», a costa del Madrid.

Y luego las interpretaciones, aunque llegados aquí, bueno es escuchar al italiano Umberto Eco: «Nada más poderoso que la insensatez para producir interpretaciones». Así que nada de interpretaciones. Sin embargo, entre los madridistas se respira una euforia contenida, tal vez huella de cierta superstición: el Madrid lleva cinco finales seguidas ganadas. La Juventus lleva perdidas más de las que la suerte suele admitir. Algo peor, llegan como víctimas y hacen alarde de ello. Cuidado. Saldrá Isco, saldrá, menos mal, Carvajal, pero, también, se admiten apuestas, saldrá en el curso del encuentro Bale. Es Cardiff. Cerca de sesenta años después este Madrid puede lograr que el futuro sea hoy. ¡Hala Madrid!