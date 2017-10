Fuenlabrada-Real Madrid La reválida de Vallejo El prometedor central, recuperado de su cesión al Eintrach, es el único jugador de campo que Zidane aún no ha utilizado

S. D.

Solo dos jugadores de la primera plantilla del Real Madrid de la presente temporada siguen inéditos, y uno de ellos es Luca Zidane, hijo del entrenador y tercer portero blanco. El otro es Jesús Vallejo, prometedor central de 20 años que el club fichó del Zaragoza, donde lo dejó cedido, y posteriormente lo envió al Eintrach alemán.

Recuperado definitivamente este pasado verano por el Real Madrid para apuntalar una defensa que perdía un importante activo con la salida de Pepe, Zidane le dio minutos en pretemporada. Tantos que tenía incluso posibilidades de jugar la Supercopa de Europa ante el Manchester United. Sin embargo una inoportuna lesión en el muslo izquierdo le apartó del equipo. Hasta ahora.

Vallejo apunta al once titular del Real Madrid esta noche en el estadio Fernando Torres para el choque de Copa del Rey con el Fuenlabrada. Podría formar pareja en el centro de la defensa con el versátil Nacho.

Pese a la superioridad blanca el partido será todo un examen para Vallejo, que apenas ha jugado un partido de competición oficial en los últimos meses. Fue con la selección sub-21 ante Eslovaquia el pasado día 10 de octubre y jugó el partido completo.

Hasta ahora a Zidane no le ha debido parecer suficiente como para confiar en la plena recuperación de su futbolista, pues habiéndose producido circunstancias favorables para su inclusión en el once, como las bajas del francés Raphael Varane y Dani Carvajal, prefirió otras combinaciones en la defensa dando entrada a Nacho y al canterano Achraf. Pero ante el Fuenlabrada parece haber llegado por fin su oportunidad. Y en el Madrid de Zidane no hay que dajar pasar este tipo de trenes.