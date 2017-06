Florentino Pérez: «En política falta diálogo y sobra crispación»

Es el presidente del Real Madrid y uno de los empresarios más importantes de España, al frente del grupo ACS. Florentino Pérez analiza la situación de nuestra nación tras la dura crisis sufrida y reflexiona sobre los cuarenta años que han transcurrido desde que se celebraron las primeras elecciones de esta larga etapa democrática.

«Me dediqué a la política en la época de UCD,que hizo de la toelrancia y el diálogo su razón de ser. Gracias a eso se instauró un sistema democrático que ha perdurado ya durante 40 años. En este periodo, España ha vidido una historia de éxito» –¿Cómo analiza la situación económica de España?

–El país sufrió una crisis, como todos sabemos, que también afectó al Real Madrid, aunque en menor media. Ahora hemos cogido de nuevo la senda del crecimiento económico y se nota. También en el Real Madrid. Y deseo que está línea de crecimiento continúe a lo largo de muchos años.

–¿Hay demasiada crispación política y social?

–Lo que pido es que no haya crispación. Me dediqué a la política en la época de la Unión de Centro Democrático, que hizo de la tolerancia y del diálogo su razón de ser. Creo que gracias a aquello transformamos este país y se instauró un sistema democrático que ha durado cuarenta años, desde 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones. Lo que pido ahora es que se dialogue, que se sienten en una mesa, que se hable. Son valores muy parecidos a los del Real Madrid: el respeto, la tolerancia, el diálogo y que todos luchemos para seguir mejorando España. Y también pienso que España, en los últimos cuarenta años, ha sido una historia de éxito.

–El Real Madrid era el mejor embajador de España en los años cincuenta, sesenta y setenta. ¿Lo sigue siendo?

–Por supuesto. Para mucha gente la imagen de España es la imagen del Real Madrid. A todos los sitios del mundo donde he ido me he encontrado con niños con la camiseta del Real Madrid. En muchos casos, niños muy pobres, que no tenían ni para comer y que su corazón estaba con el Real Madrid. Mantengo esa imagen para que no se me olvide, porque somos responsables de la ilusión de muchos niños, de mucha gente de todo el mundo.