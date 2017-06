Florentino Pérez: «Hablaré con Cristiano Ronaldo y seguro que lo resolveremos»

Para llegar a hablar con Florentino Pérez (Madrid, 1947) hay que ascender en el edificio de ACS hasta la planta undécima, un piso menos que los que ha escalado el Real Madrid en la historia de la Copa de Europa. Cuando se le citan esos doce trofeos, cuatro de ellos conseguidos bajo sus mandatos, el presidente blanco abre aún más la sonrisa. Se le ve feliz, especialmente feliz después de que su equipo haya logrado un doblete histórico. Solo frunce el ceño mínimamente cuando se le pregunta por el caso Cristiano Ronaldo. Le indigna que al portugués se le trate «como a un delincuente». Pero está seguro de poder reconducir la situación para que se quede en el Real Madrid. Será uno de sus principales retos tras ser proclamado este lunes presidente del club merengue hasta 2021.

- ¿Le disgusta que en estas semanas en que lo normal sería estar hablando de los éxitos del Madrid hablemos de si se marcha Cristiano Ronaldo?

- Me disgusta que no se respete la inocencia de una persona que ha tenido un comportamiento ejemplar.

- ¿Comprende a Cristiano cuando dice que se siente perseguido?

- Lo primero que quiero decir, para que no haya ninguna duda, es que todos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Pero, del mismo modo, tengo plena confianza en que él ha tenido la voluntad de cumplir. Y me remito a dos cosas importantes que ha dicho un despacho de abogados de un prestigio impresionante como es Baker&McKencie: la primera, que el jugador tenía en el Reino Unido la misma estructura para la explotación de sus derechos de imagen que luego trajo a España. Y lo segundo, que el jugador nunca ha ocultado a la Hacienda española sus ingresos por la cesión de derechos de imagen. Entonces, si ha trasladado la estructura a España y nunca ha ocultado nada, es normal que el jugador esté sorprendido. Tengo plena confianza en Cristiano.

- Pero de ahí a que el Madrid termine pagando los platos rotos del enfado del jugador con el Fisco...

- Es que no creo que esté enfadado con el Fisco. De estar enfadado, será con lo que se ha transmitido en algunos medios de comunicación. Es muy duro que a uno le traten como si fuera un delincuente, cuando es un hombre que lo que ha hecho es trabajar y se ha dejado asesorar por las mejores empresas. Uno podrá discrepar con Hacienda, eso pasa en la vida, y a lo mejor hay que llegar a los tribunales y que sean los jueces los que decidan. El tema podría llegar al Supremo y habrá que aceptar lo que diga. Pero no se merece que le traten como a un delincuente.

- Pero entenderá que la gente opine que si todos pagamos impuestos, las grandes estrellas del fútbol también deban hacerlo.

- Eso se lo he dicho lo primero: que todos tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Eso nadie lo pone en duda y además es una demagogia que me gustaría quitar. Aquí nadie dice que los futbolistas no paguen. Eso no es verdad. Lo que digo es que en la declaración fiscal de un jugador de fútbol de ámbito planetario como es él, hay interpretaciones. La imputación de los ingresos no es siempre la misma. Por lo tanto, no se puede tratar como a un delincuente a una persona que se ha dejado la vida por promocionar el fútbol en España. Entiendo que esté enfadado.

- ¿Ha hablado con él?

- No he hablado porque estábamos en el plazo de presentación de candidaturas y quería ser muy respetuoso con los plazos electorales. Pero estoy convencido de que hablaremos y lo resolveremos. Siempre he dicho que he tenido un gran cariño por Cristiano, es uno de esos jugadores que hacen época, y siempre que ha habido algún problema lo hemos resuelto.

- Cuándo se producirá esa conversación.

Cristiano está jugando la Copa Confederaciones. Vamos a esperar a que termine el torneo y entonces veremos qué alcance tiene todo lo que se ha escrito estos días. Seguro que se resolverá bien.

- Curiosamente, el primer fichaje de la temporada en el Real Madrid es Florentino Pérez, que acaba de renovar por cuatro años más.

- Sí, señor. Y la segunda renovación va a ser Zinedine Zidane.

- ¿Hasta cuándo?

- Hasta que él quiera. Le vamos a renovar en cuanto vuelva de vacaciones.

- ¿Sentar a Zidane en el banquillo ha sido el gran acierto de estos cuatro años?

- Seguro. Ya fue un gran acierto estratégico ficharlo como jugador. Nos ayudó a transmitir lo que queríamos para este Real Madrid. Hay una gran unión entre Zidane y el club.

¿Qué tiene de especial Zidane?

- Que se identifica con todos nuestros valores. Es una persona rigurosa y profesional que sabe muy bien lo que significa este club. Ese ha sido el éxito. Hay muchos fichajes buenos, pero hay muy pocos fichajes estratégicos. Este lo es. Estamos encantados. Es de esas cosas de las que me siento orgulloso.

- La llegada de Zidane al banquillo coincide con el momento más complicado de este último mandato: la crisis entre el vestuario y Benítez.

- Sí, pasamos un momento complicado. Pero tengo que decir en favor de Rafa Benítez que fue un buen profesional. Nosotros decidimos ficharle porque era un hombre riguroso, pero eso no es todo en la vida. No hubo mimetismo con los jugadores, y eso se notaba en el campo. Tuvimos que cambiar de entrenador y apostamos por una persona que no tenía una gran experiencia, pero que tenía las condiciones para dirigir el primer equipo del Real Madrid.

- En ese momento o en cualquier otro de estos cuatro años, por ejemplo cuando sonó algún pito hacia el palco, ¿se planteó no seguir?

- No, en ningún momento. Además, eso de «Florentino dimisión» apúnteselo a los pocos que quedan del movimiento violento. Y todo lo contrario: esos pitos me hacen luchar y trabajar más para erradicar totalmente la violencia del Bernabéu. El Real Madrid es un lugar de encuentro en el que no caben los violentos.

- Después de los éxitos de estos últimos cuatro años, ¿qué retos se ha dejado para los siguientes?

- Los mismos. En el Madrid cada triunfo es un punto de partida para hacer historia, y yo creo que estamos en un proyecto deportivo-económico muy interesante. Creo que tenemos un equipo muy joven, con muchas ganas e ilusión. Estamos en el buen camino para vivir unos años muy buenos.

- ¿No llegará un momento en que el Madrid no pueda competir contra el dinero de los jeques, los magnates rusos y chinos?

- Cada vez es más difícil, sin duda. Por ejemplo, la Premier está llena de americanos cuyas empresas cotizan en Bolsa y los clubes se pueden financiar en el mercado de capitales. Nosotros, sin embargo, hemos decidido mantener la estructura societaria con la que se fundó el club en el año 1902. Yo me presenté en el año 2000 para que el Madrid siguiera siendo propiedad de sus socios. Y eso nos obliga a agudizar el ingenio.

- ¿Le hubiera gustado tener un rival, para confrontar su proyecto con alguien?

- Hubiera estado encantado de que se hubiera presentado el que fuera, siempre que quisiera ayudar al Real Madrid.

- ¿Y por qué cree que no se ha presentado nadie? Le acusan de haber endurecido los requisitos.

- Lo único que yo he cambiado es que para aspirar a ser presidente deben sumarse veinte años de socio en lugar de diez, que creo que es una medida bastante lógica, porque para ser presidente del club hay que llevarlo en el corazón, y qué menos que veinte años. El preaval del 15 por ciento del presupuesto no es nuevo, sigue exactamente igual que cuando se aprobó la Ley del Deporte en 1990.

- ¿Hay Florentino para rato?

Seré presidente del Real Madrid mientras los socios quieran y me acompañen las fuerzas.