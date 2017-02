Emociones inconfesables dentro del vestuario. Abrazos por el éxito después de cinco meses de trabajo que sacaron al Real Madrid del marasmo. Fue Zinedine Zidane quien consiguió levantar a un equipo que con Benítez no estaba a gusto y que aceptó al mito marsellés como un exjugador que sabe lo que quiere como técnico. Para el francés era su primer examen como entrenador de un gran club, el suyo. Para «Zizou» era su primera experiencia al más alto nivel. Y demostró desde el mes de enero que sabía demasiado. Porque aplicó su sabiduría como futbolista a su gestión como responsable del primer equipo. Todo este trabajo de «ZZ» y su plantilla significó el triunfo en la Champions. Todos estos sucesos han sido reflejados por Enrique Ortego en «La Undécima», un libro que relata todo este proceso y los siguientes títulos en la Supercopa de Europa y en el Mundial de Clubes, colofón de un año para la historia del Real Madrid.

El libro relata un año para la historia con Zidane al mando, desde el cambio de técnico el 4 de enero de 2016 a la victoria en el Mundial de Clubes

la obra y una historia que él ha vivido en primera persona. «La Undécima es una demostración clara de valores esenciales del Real Madrid. Un equipo que no está dispuesto a doblegarse jamás ante la adversidad. Este es el Real Madrid, una fortaleza emocional indestructible, una determinación férrea y una capacidad de lucha inagotable. En Milán volvimos a demostrar que podemos hacerlo si estamos unidos. Y al frente del equipo, el eterno Zinedine Zidane desde el banquillo como entrenador. Once Copas de Europa son la demostración más clara de que el Real Madrid es el mayor mito de la historia del fútbol. Once Champions son también un homenaje anos enseñaron la fórmula para sentir el orgullo de ser madridistas».

En el acto estuvieron Ramos, Marcelo, Lucas, Nacho y Keylor Navas, protagonistas de un año memorable. Florentino Pérez destacó: «El Real Madrid volvió a conquistar una Copa de Europa, la segunda en tres años, y lo hemos hecho cuando muchos creían que no era posible. Ganamos otra Copa de Europa y eso supone una emoción enorme para los madridistas de todo el mundo. La Undécima es el inicio del camino hacia el nuevo desafío, la Duodécima. La leyenda del Real Madrid debe ser infinita».

La revolución introducida por el nuevo responsable del plantel desde el 4 de enero fue apoteósica. La afición apoyó a un icono en ese momento clave. Nadie discutía ya el nombre del preparador. Todo eran aplausos para él cuando se mencionaban las palabras «Zinedine Zidane» en el Bernabéu. El presidente fue conciso al valorar al entrenador y su plantilla: «Este equipo y su entrenador, Zidane, ya son leyenda del Real Madrid. La unidad entre el equipo y la afición es fundamental para alcanzar los éxitos. Hemos vivido nuestro tercer triple éxito internacional. Vamos a por más éxitos».