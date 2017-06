Hay genios del deporte que nunca dejan de sonreír, y ahí se encuentra Zidane. Sea una previa de primera ronda de Copa o una final de Champions, sus dientes marcan el camino del Real Madrid: «El Madrid es presión, para el entrenador, para los jugadores, también para vosotros los medios. Sabemos lo que conlleva este club. Pero yo estoy encantado. Disfruto como un niño. Si me llegan a decir cuando era pequeño que iba a vivir tantas experiencias positivas... Es muy bonito jugar otra final. Estamos viviendo algo espectacular», reflexionó el técnico galo en la sala de prensa del Estadio Nacional de Gales.

Una final que ve al cincuenta por ciento y en la que considera que se enfrentan a una de las mejores Juventus de su historia. «Siempre han tenido un equipazo y han defendido muy bien. Pero ahora es que además son ofensivamente muy potentes. Por eso espero una final muy abierta, y que no haya catenaccio.»

Zidane elogió el trabajo de su equipo durante toda la temporada, clave para estar en Cardiff, y destacó a Cristiano, decisivo en este último tramo de la temporada: «Es muy buena persona, y un líder. Si jugáramos juntos en el mismo equipo él sería la estrella. Es un ganador».

El técnico blanco confesó que su equipo llega a la final en un gran estado de forma físico, lo que le transmite mucha tranquilidad y confianza, también reconoció que será muy complicado para él dejar fuera a seis jugadores: «Es la peor decisión que tengo que tomar, pero es mi trabajo. Le intentaré hacer ver que también pueden ayudar. Además, este año no tienen que quedarse en la grada, sino que pueden estar en el banquillo, aunque no estén en la convocatoria».

Como es habitual, no dio ninguna pista del once de mañana y dejó claro que no habrá inventos, pese a la importancia del partido: «No vamos hacer nada especial. El mejor modo de preparar una final es hacer la rutina que hemos hecho toda la temporada y nos ha llevado hasta aquí, además de ganar la Liga».