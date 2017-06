La sonrisa franca de Don Juan Carlos. La celebración brazos en alto de Rajoy. La felicidad contagiosa de Cristina Cifuentes. El Real Madrid venció con claridad en el césped y en el palco. El Rey emérito acudió a su segunda final de Liga de Campeones en cuatro años. En Lisboa presenció el duelo de infarto entre dos equipos españoles y madrileños, el Real Madrid y el Atlético. El año pasado fue su hijo, Felipe VI, quien estuvo en Milán para presidir el palco de una nueva final española y madrileña hasta el límite del ventrículo izquierdo. Anoche volvió a ser talismán para el conjunto blanco.

La alineación española en el palco del Millenium competía con el once en el campo. Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, Cristina Cifuentes, José Manuel Lete, presidente del CSD, y Manuela Carmena, esta vez sin chocolates de la Duquesita, que se derretían nada más cogerlos.

Sentado enfrente del palco, Jaime de Marichalar apoyaba al Real Madrid desde el sector de los seguidores españoles.

Saludo a Agnelli

Florentino Pérez saludaba a Agnelli, el propietario de la Juventus, que le decía con la mirada que en el palco ganaba el Real Madrid. Después ganó también en el fútbol. El alcalde de Cardiff no compensaba el marcador. Ni Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, que ha instaurado la norma de entregar el trofeo «en el césped, que es donde están los jugadores».

El cierre del estadio bajo el techo retráctil, con el fin de evitar ataques terroristas con drones, hacía que todos pareciéramos pilotos de una nave especial a punto de volar. Cuando el árbitro pitó el comienzo del encuentro creímos que la nave arrancaba hacia el cielo. Susana, la madre de Morata, está sentada cerca. Espera que su hijo tenga minutos. Lleva meses liada en la organización de la boda de Álvaro, que se celebrará el 17 de junio en una isla cercana a Venecia. «Me llama por teléfono todos los días, es el hijo ideal», comenta. Se le casa. Se lo «roban», apostillamos con buen humor. «Ella es un encanto», remata, como si fuera Morata en el área.

Pasado un minuto de juego, la madre de otro delantero del Real Madrid argumentaba con ironía «No volamos». La nave espacial del Millenium, con un techo transparente, no se mueve. «Ahora hay que volar en el campo», decía el hermano de ese jugador.

Carlos Espinosa de los Monteros, el presidente de la Marca España, portaba una chaqueta azul con un pañuelo con los colores de España que rubricaban su camisa deportiva blanca. «El Real Madrid es un referente de la Marca España». Era feliz: «Sabía que ganábamos, seguro». Gómez Angulo, exsecretario de Estado para el Deporte, vivía otra final del conjunto blanco, ahora sin el protocolo del palco:. «Este Real Madrid es muy fuerte, el mejor equipo del mundo».

Con serenidad

Ver a Rajoy celebrar los goles de Cristiano, levantando los brazos, era un aliciente para los madridistas. Jaime de Marichalar lo festejó con serenidad. Cristina Cifuentes sufrió con el empate de Mandzukic y después exhibió su sonrisa. Su equipo también.

Los aficionados madridistas cantaron «que bote el Bernabéu», en recuerdo de quienes disfrutaban con el partido en Madrid. El ambiente era impresionante: «Somos los reyes de Europa» se coreaba en el estadio del Millenium. «Isco, Isco», se cantaba después. Y sobre todo: «Cristiano, Cristiano». Aunque nos sintiéramos encerrados, la humedad calaba los huesos. El río que rodea el Millenium impuso su ley. «Parece el Calderón», indicaron varios familiares de los futbolistas.

En las gradas impusieron su ley los seguidores madridistas. Fueron más de dieciocho mil. De ellos, 13.595 eran socios del club. A los diecisiete mil quinientos con entrada oficial, concedida por sorteo, se sumaron otros mil que pagaron en la reventa «entre 300 y 500 euros por entrada». Los aficionados galeses se sumaban a los blancos en esa mayoría absoluta en las tribunas. «Aquí somos de Bale, el ídolo nacional», señalaba Markus Talbot, un joven informático con la camiseta morada y el número once a la espalda, con «Gareth» como nombre. La camisola morada, la que vestía el Real Madrid en la final, tiene encantados a los británicos. «Madridista», decían los paisanos locales cuando les preguntábamos por qué elegían la morada. Se saben la palabra madridista desde que Bale firmó por la casa blanca y presencian los partidos del equipo español en el pub «Eleven’s», donde acuden los padres de Bale para ver jugar a su hijo. «Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer…», coreaban los galeses con entonación de Chiquito de La Calzada.