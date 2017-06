Para pocas personas la final de la Champions de este sábado será más especial que para Álvaro Morata. En Cardiff se enfrentarán los dos equipos con los que ha disputado esa competición; los dos equipos con los que, en al menos una ocasión, ha alcanzado la final. Este año le tocará jugarla portando el escudo madridista en el pecho por segunda vez en su vida. Entre medias, también disputó con la Juventus aquella de 2015 en la que perdió contra el Barcelona del triplete de Luis Enrique. Su nombre, irremediablemente, se ha convertido en una constante de las finales del torneo de clubes más importante del mundo, al igual que también lo son el del Real Madrid, el del Atlético o el de la propia Juventus en estos últimos cuatro años. Casi podría decirse que el delantero madrileño es una especie de talismán: Equipo que le ficha, equipo que disputa el partido por el título de la Liga de Campeones.

Morata eliminó al Madrid de la Champions tras marcarle dos goles vistiendo la camiseta de la Juventus

Antes de convertirse en un delantero de referencia. Alternó escasas apariciones en el primer equipo del Real Madrid desde 2010 y ya en 2012 firmó un contrato que le vinculaba de manera definitiva con la primera plantilla. Desde entonces hasta la final de Lisboa de 2014 pasaron dos años en los que no terminó de hacerse un hueco. Benzema era indiscutible y él, simplemente, parecía un canterano más, de esos que disfrutan de algún partido de Copa suelto en varias temporadas y acaban sus días jugando en equipos de menor envergadura.famosa en la que el Madrid se acabó imponiendo al Atlético en la prórroga. Pocos meses después firmaría un contrato con el gigante italiano ante las miradas atónitas de la mayoría de sus detractores.

En Turín estuvo otros dos años, y su juventud y su talento se vieron recompensados al fin con la oportunidad de jugar de manera continuada en un equipo que aspiraba a ganarlo todo. Allí fue donde se hizo un nombre, y allí, tan solo un año después de Lisboa, fue donde consiguió alcanzar otra final. Para lograrlo tuvo que vencer en semifinales al propio Real Madrid de sus amores, al que anotó dos goles en dos partidos que terminaron de sentenciarle definitivamente. Para poner la guinda a su temporada de debut en el conjunto italiano, marcó el único tanto del equipo en el partido por el título contra el Barcelona. No fue suficiente, pero sirvió para, de una vez por todas, encumbrarle como uno de los mejores. Al año siguiente, pese a su buena temporada anterior, Morata y la Juventus no lograron pasar de octavos. Fueron eliminados por un Bayern que acabaría cayendo en semifinales ante el Atlético de Madrid. Su buen rendimiento en Italia, sin embargo, valió que el Madrid acabara ejerciendo su derecho a recuperar al canterano que había sido su verdugo el año anterior.

Morata, tras marcarle un gol al Real Madrid. - AFP

Regreso agridulce

Esta última temporada ha sido extraña para él. Regresó al conjunto de su vida portando el cartel de estrella en ciernes y con la sensación de que, de una vez por todas, iba a conseguir cumplir su sueño de convertirse en el delantero de referencia del equipo blanco. Al final, a falta de un partido, sus ilusiones no han hecho más que chocar una y otra vez contra el muro infranqueable que supone la titularidad «obligatoria» de Benzema. No han importado sus mejores números, ni su acierto superior de cara a puerta, ni su mayor garra a la hora de jugar. A medida que pasaban los meses cada vez ha ido siendo más difícil para él ocultar su evidente frustración. Sus lágrimas en la celebración del título de Liga, conseguido por los blancos hace tan solo dos semanas, parecen apuntar a una despedida inminente. Ya suenan los rumores que indicarían que su próximo destino estaría bien lejos de España: tal vez en Italia o tal vez en la Premier inglesa. Para despedirse por todo lo alto, sin embargo, el actual delantero de la selección española tendrá la oportunidad de disputar algunos minutos en su tercera final de Champions en cuatro años.

Para el Madrid la noticia de la marcha de Morata no puede ser peor. Con él, el equipo podía presumir de contar en la plantilla con dos delanteros de clase mundial. Dos jugadores muy distintos, que por sus características se adaptarían perfectamente a las necesidades de cada partido. Dos comodines en la baraja. Pese a que el canterano aún no se ha ido, pocos creen que se vaya a quedar el año que viene. Antes de despedirle, sin embargo, bien podría hacer Zidane en ofrecerle minutos en Cardiff. Al fin y al cabo, Morata ya ha demostrado ser un jugador al que no le tiembla el pulso cuando se enfrenta a sus antiguos equipos. A lo mejor, en su tercera final en cuatro años, se despide dejándoles un regalo a los merengues. ¿Qué mejor adiós que anotar un gol para la consecución de la duodécima?