En la rueda de prensa de la Juventus se notaba algo diferente. Una excesiva insistencia en la experiencia de la final, en la vigilia, en cómo se vive, en si se duerme o no. No son inexpertos, pero no son el Real Madrid, equipo que no sólo admite la presión, sino que se ha desarrollado en ella. [Dónde ver la final]

El Madrid se ha pulido en las finales. Se encuentra a sí mismo en las alturas, donde a otros les falta el oxígeno. Así que no debería perder un minuto en saber cómo se juega una final, lo que compensaría su tendencia al fugaz extravío durante un rato de cualquier partido.

Siendo el Madrid un equipo que está y la Juve otro que llega, el Madrid es más misterioso, más lleno de incógnitas. Si juega Isco, como parece, la potencialidad de ese once está por descubrir, su mejor actuación no se ha alcanzado.

La trascendencia del triunfo también es distinta. Si gana, el Madrid igualaría el doblete del 58, algo que no podía acariciar desde la final perdida contra el Benfica en los 60. Dos títulos consecutivos no lo ha conseguido nadie en Champions. Hay que irse a los 80 para recordar el bis del Milán. También serían tres títulos en cuatro años, lo que nos devuelve a las últimas hegemonías de Ajax, Bayern o Liverpool. Es decir, a los 70. De modo que este triunfo recorrería (arrasaría) la historia del fútbol europeo desde el siglo XXI a los 50.

Cuando cayó el Muro de Berlín, la soledad de EE.UU. hizo a Fukuyama inventarse el fin de la historia. Igual el Madrid, que se quedaría sin rivales, sin otra comparación que su modelo de los 50 como apogeo florentiniano antes de acabar el Nuevo Bernabéu.

Si aun sirve el concepto «bestia negra», la última del Madrid ha sido la Juventus. Se recuerda la final de Amsterdam, pero no las tres eliminatorias posteriores en las que el Madrid salió eliminado. La Signora se lamenta de las finales perdidas, seis de ocho, pero se dice poco cómo ganó las dos que tiene: una por penaltis ante el Ajax, y otra aquella noche horrible de Heysel con un penalti compensatorio para Platini. No es que pierda finales, es que nunca supo ganarlas. [El plan de Allegri]

Tras el Calciopoli y el descenso a Serie B, la Juventus reaccionó. Cuando ganan se abrazan en el campo los futbolistas y en la grada los dirigentes: Andrea Agnelli, Giuseppe Marotta y Pavel Nedved. Los Agnelli se alejaron de Moggi y le dieron la gestión a la pareja Marotta-Paratici. Y la Vecchia Signora ha construido un nuevo estadio, ha estilizado su escudo, se ha reconstruido deportivamente con récords de ligas consecutivas y ha doblado en cinco años sus ingresos. Ya está en el top ten. Su modelo familiar se antoja privilegiado en el fútbol de jeques, pero necesita una Champions. A la Juventus le falló siempre la dimensión continental. Para los italianos esta copa es un necesario salto transformador, para el Madrid es mero canibalismo.

La persona que mejor la definió quizás fue Íker Casillas. «La Juve con poco fa molto». Incluso traducida al italiano seguía pareciendo «itañol». Igual que Juanito resumió la esencia del Bernabéu en esos «90 minuti molto longos», Casillas captaba en cuatro palabras la historia del juego piamontés.

Pero poco no tiene la Juventus. Para empezar está el supersticioso «factor ex» de dos jugadores incomprendidos. Marcando en una final, Higuaín se quitaría de encima su fama de gafancia. Khedira es un jugador tácticamente excelente que en el Madrid fue despachado como mobiliario urbano.

La defensa, base de la Azzurra, parece mejor en ellos; la media es claramente madridista, pero aquí funciona el sistema de ayudas y de agonismo «mandzuquiano» de Allegri. La comparación en la delantera dependerá de si Dybala se mantiene en el estadio de promesa o rompe a figurón como ante el Barça. En aquel partido, la Juventus presionó con precisión para responsabilizar a Mathieu. Allegri intentará que Casemiro, propenso a las amarillas, tenga problemas. Casemiro es la garantía del Madrid, un aspirador entre líneas que lanza las alas como en otro 3-5-2. Juve y Real Madrid se parecen también en el repliegue en 4-4-2. No son tan distintos.

Pero la final es Marcelo. El partido está en las bandas. Son dos equipos «centradores». Marcelo es el arrebato, el que desata, el «10», pero su espalda será lo más buscado por la Juventus. Dybala cae siempre ahí y dialoga con el Alves/Cuadrado de turno.

El Madrid tiene más opciones de juego, más riqueza, más lenguajes y también más alternativas en el banquillo, pero Allegri es un gran intuitivo y maneja bien los cambios y sistemas. Del 4-3-2-1- al 4-4-2 y al 3-5-2 pasa con un toque de silbato. Respecto al 2015 ha ganado «cinismo», saber dónde clavar lo que tiene. Si marca antes, la Juventus puede poner atrás una línea de seis, lo hizo ante el Barcelona. Es la mejor defensa de Europa (tres goles recibidos) contra el ataque puntual de los 70 partidos marcando.

La Juventus presume históricamente de tener a todos en su contra. Con el cambio de escala habrá comprobado la diferencia. «Solo contra todos» está el Madrid. Pero es que si gana se acaba la historia.