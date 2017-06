La idiosincrasia geográfica de Cardiff recuerda ligeramente a Madrid. No por la extensión de la ciudad, ni por el número de habitantes. Ahí son mundos opuestos, claro. Pero la capital galesa y española sí que guardan semejanzas en la ubicación de su principal campo de fútbol. Tanto el Santiago Bernabéu como el Estadio Nacional de Gales están situados en el centro neurálgico de ambas ciudades, coyuntura muy atractiva para los aficionados que asisten a una final de Champions. En apenas dos kilómetros cuadrados se tiene todo lo necesario: comida, cerveza y fútbol. El triplete de la hinchada. El inconveniente es llegar hasta tan atractivo escenario: «Nos levantamos a las dos de la mañana porque nuestro vuelo salía a las cinco. Hemos ido hasta Bristol y desde allí hemos cogido dos trenes. A las 10.00 horas ya estábamos aquí en Cardiff. Y después del partido otra vez la misma ruta, pero en sentido contrario. Con suerte estamos en Barajas de nuevo sobre las 6.00 horas», detallan Javier y Julio, dos hermanos que no fallan desde la Octava, lograda en París hace 17 años.

Madridismo internacional

Es una de las miles de historias que se entrelazan en una final de Champions. Familias, parejas, grupos de amigos y hasta desconocidos que simplemente se unen por su amor al Real Madrid. Al puzzle no le falta ninguna pieza. Ni siquiera desde el otro lado del charco: «Casualmente tenía asuntos de negocios esta semana en Inglaterra, y no me lo pensé. Gracias a mi trabajo tengo buenos contactos y a través de la UEFA conseguí tres entradas. He venido con mi padre y mi hermano. Es nuestra primera final de Champions. Imagínate el superávit de adrenalina y emociones que tenemos», cuenta Pablo, un bróker español de Wall Street.

De Nueva York a Colombia, desde donde vinieron Freddy y Valentina con sus dos hijas. Ambos llevan la camiseta de James, orgullo cafetero, y lamentan su poca notoriedad en el Real Madrid: «Entendemos que se quiera marchar. No solo no es titular sino que tampoco es uno de sus primeros revulsivos del banquillo. Un futbolista que lidera Colombia, y en año de Mundial, no puede estar sin jugar. Ojalá se vaya a la Premier, al Manchester de Mourinho».

Esta familia cafetera disfrutó del colorido previo a la final por la ayer peatonal St. Mary Street, la calle de más ambiente de Cardiff. Apenas 500 metros de una punta a otra, suficiente para que la hinchada madridista diera rienda a sus clásicos cánticos: «Otra vez en una final, y con mi inseparable copa», detalla José, aficionado del Real Madrid que se hizo con una orejona gigante de cartón y papel albal en la final de Amsterdam, de 1998. La cogió de la zona de la grada de la Juventus, abandonadapor su dueño, enrabietado tras la derrota. Desde entonces ha ido con ella al resto de finales. Un amuleto que volvió a ejercer como tal en Cardiff.

Erasmus

Tampoco faltaron madridistas residentes en la capital galesa. Los tentáculos de las becas Erasmus son muy alargados: «Estamos estudiando tercero de Empresariales en Cardiff University y es el mejor fin de semana de nuestros nueve meses aquí. No tenemos entrada pero lo vamos a pasar bomba en la Bahía, donde habrá música, hamburguesas y pintas, muchas pintas. Y el partido lo podremos ver en pantallas gigantes», explica Raúl, un estudiante de la Complutense.

En el Elevens, el «sports bar» de Bale, la cola llega hasta la otra esquina de la manzana. Una figura de cartón de Gareth, a tamaño real, calienta los ánimos de los madridistas. Dentro, el colorido es blanco y morado. Ni un solo juventino se atreve a pisar el templo de Bale: «En la planta de arriba tenemos una fiesta privada para 170 vips. Abajo es entrada libre, hasta llegar a las 200 personas», cuenta Graham, uno de los responsables. El negocio está asegurado: «Los sábados, solemos hacer un facturación de 10.000 libras. Hoy la triplicaremos. Serán alrededor de 30.000».

Tampoco faltan los madridistas sin entrada, a la caza y captura de los reventas, aunque muchos de ellos con sorpresa: «Hay muchas entradas falsas. Quien compra en la calle se expone a un timo importante», asegura un miembro de la policía local. Pimen, un empresario de zapatos lo corrobora: «Unas personas de origen paquistaní nos han ofrecido entradas a 1.000 euros, pero no nos han dado buena espina. Apuraremos hasta el final del partido, cuando los reventas que de verdad tienen entradas buenas ya no tienen más remedio que deshacerse de ella para no perder dinero. Entonces bajan sus pretensiones y la venden a precio de coste». Jugada redonda. La Duodécima lo merecía. Con otra Champions debajo del brazo, todo se ve de color blanco.