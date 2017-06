La alegría y los sentimientos por unos colores no entienden de disposiciones geográficas. Miles de madridistas disfrutaron ayer de la duodécima Champions League del Real Madrid en «territorio comanche». Residir en Cataluña no les impidió salir a la calle a vivir el partido más importante de la temporada de los de Zidane. Aunque se encontraron trabas por parte de la casi totalidad de municipios para organizar actos al aire libre vivieron el duelo ante la Juventus en grupo. Las cerca de 75 peñas del Real Madrid que hay en la provincia de Barcelona (en Cataluña hay algo más de 125) se reunieron en sus sedes sociales, que acogieron al resto de madridistas que no están afiliados. Tan solo la peña Iluro, en Mataró, recibió el permiso para cortar una calle e instalar una pantalla gigante con la que disfrutar del partido. Alrededor de unas 450 personas pudieron celebrar desde la calle Galicia, en Mataró, el triunfo madridista.

Dolores Palomino, vocal de la mencionada peña barcelonesa, estaba exultante. Su emoción se desbordó tras el primer gol de Cristiano Ronaldo. «Todo ha salido bien. No ha habido incidentes, nos hemos podido reunir y, encima, hemos ganado», explicaba. Su marido, Eusebio, es el presidente de la peña Iluro pero se encontraba en Cardiff, viendo el partido en el estadio. Las setenta horas que se habrá pasado en autocar le habrá valido la pena.

Carlos García, presidente de la Coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña, explicó a ABC los problemas que habían tenido para poder organizar actos conjuntos. «Hemos tenido que ver los partidos en las peñas porque no nos han dado autorización para montar pantallas gigantes en las calles. Solo ponen trabas. En Barcelona capital ni lo hemos intentado porque si no permiten que se puedan ver los partidos de la selección española, imagínate los del Real Madrid. En otros lugares, directamente nos lo han prohibido, como en Viladecans, donde pedían una serie de requisitos casi imposibles de cumplir», explicaba. «La única peña que ha logrado el permiso ha sido la de Mataró», aseguraba el directivo peñístico. Mataró es un municipio costero situado a unos 30 kilómetros de Barcelona.

No lo han tenido fácil los madridistas afincados en Cataluña. La última polémica surgió con la promoción del partido por parte de TV3, que se posicionó a favor de la Juventus en la final. El anunció generó el rechazo de los seguidores blancos, que veían cómo el ente público catalán prefería una victoria italiana antes que un triunfo español. El gol de Mandzukic se celebró bastante en la transmisión.