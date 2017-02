Fernando Roig: «Los árbitros han salido del estadio con bolsas del Real Madrid»

Fernando Roig, presidente del Villarreal, desveló esta noche que el equipo arbitral del partido ante el Real Madrid había salido del estadio de La Cerámica con bolsas del club blanco. En declaraciones al programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope indicó: «Lo que me ha llegado y me ha hecho gracia es que ha salido todo el estamento arbitral con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención, no sé lo que llevarían dentro de esas bolsas».

«No está bien, me parece a mí», indicó Roig, quien añadió que no cree que llevaran nada importante, pero que al técnico del cuadro villarrealense no le ha gustado que cuando «han ido a despedirse del míster el delegado arbitral y en una mano dándole la mano y en la otra mano con una bolsa del Real Madrid. A nuestro míster no le ha gustado esa situación».

Preguntado por la lesión de Sergio Asenjo y por el partido ante el Real Madrid, el presidente ha asegurado que «Asenjo está hecho polvo, pero ya es experto en esta lesión», dijo sobre la cuarta rotura del cruzado del meta del Villarreal. Además, de la polémica mano de Bruno considera que «el balón viene rebotado de un compañero, yo sinceramente creo que no es penalti».