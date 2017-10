Fernando Rodríguez Lafuente Los fantasmas del gol

22/10/2017 09:09h Actualizado: 22/10/2017 09:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El gol también tiene sus fantasmas. No son los de M. R. James, ni los de H.P. Lovecraft, ni los de Arthur Machen, maestros en la cosa de pintar sombras equívocas entre palabras y sugerir espacios en blanco. Hay goles fantasmas: unos, los que son y no lo parecen; otros, los que lo parecen y no son. Pero los fantasmas del gol son aquellos que, por magia inquietante, logran que a pesar de, por ejemplo, veinte disparos a puerta de Benzema, apenas entren, si es que entran, dos. Sí, es cosa de fantasmas. Habrá que tratarlo.

Para Zidane «lo que hay que hacer es insistir», como estrategia no parece demasiado compleja, se agradece. Pero los fantasmas ahí siguen. El Madrid suma, catorce, sí catorce, goles menos que la temporada pasada, a fecha de hoy. Veremos esta noche, ante los de Mendilibar, que ya ha avisado, conociendo como va la mano en el Bernabéu: «marcándoles pronto pueden enfadarse», lo que equivale a decir, se pondrán nerviosos y acelerados. Y así, los fantasmas del gol se multiplican en la portería contraria.

Zidane parece decidido, y si es así con notable lógica, a dar descanso (más) a Marcelo. El brasileño cantó en Getafe y volvió a cantar frente al Tottenham. Pochettino seguro que había pedido ver lo de Getafe porque le colocó una banda infernal, explosiva: Aurier y Sissoko, hecho que añadía fuego, pues nadie doblaba al lateral madridista. Isco, porque juega en un «no-lugar» (Marc Augé); Cristiano, porque no está para esas minucias y a Benzema en esas cosas de defender o apoyar a una compañero en defensa, ni está ni se le espera.

Así que es posible que juegue Theo; que Varane, que sigue cuesta abajo, quede fuera y que Nacho regrese al centro de la defensa, y que todos recemos, imploremos, o, sencillamente, esperemos, laicos y creyentes, a que Modric no se lesione, no se canse, no se derrumbe, no desfallezca, porque sin su empuje, sus recortes, sus pases y su presencia, el Madrid no es que sea otro; es peor, es que no es. Como los fantasmas del gol.