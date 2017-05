Nos cita en la residencia de jugadores en Valdebebebas. No ha parado de correr en el entrenamiento. «Lo doy todo siempre». Está recuperado de su lesión. «Listo para jugar». No bebe ni agua. Frugal. Se cuida. En el césped es un torbellio. Su competitivdad le ha llevado al éxito. Busca su tercera Champions y marcar un ciclo en la historia del Real Madrid.

«Nunca hay que cansarse de vencer. Si gano el sábado, al año próximo hay que ir a por otra. Quiero poder decir que de 2014 a 2020 fuimos uno de los mejores Real Madrid de la historia»

–No sé qué me dijo Di Stéfano ese día. Era un chaval, estaba muy nervioso, puse la camiseta y me fui. Luego, en casa, pensé que debí disfrutar más del momento. Pero esa foto quedó inmortalizada para la historia, para mi carrera. ¡Y quién iba a predecir que ese niño llegaría al primer equipo y ahora puede ganar su tercera Champions!

–Entró en la cantera con diez años. ¿Se piensa de verdad que uno llegará o se considera una quimera?

–Ostras, cuando entras eres muy feliz de vestir la camiseta del Real Madrid pero era difícil imaginarme que llegaría al primer equipo. Cuando tienes diez años vas a los partidos del Bernabéu y en tu mente está jugar allí, pero ves el porcentaje de los chicos que llegan, lo difícil que es y no te lo planteas. Yo estoy ahora aquí con mucho trabajo y por haber aprovechado mis oportunidades. Y soy el hombre más feliz del mundo, la verdad.

–¿Quién era su ídolo de pequeño?

–Míchel Salgado, porque jugaba en mi demarcación... y yo también era rubio.

Los valores del Real Madrid: «El club te inculca los valores de la lucha sin fin, el sacrificio, el trabajo, la humildad y el respeto. Esos goles del minuto 93 se fomentan por este espíritu»

–Quise ser lateral derecho desde chiquitito. Comencé en ese puesto y me gusta mucho atacar y defender. Era la demarcación perfecta. Todos los chavales quieren ser delanteros y a mí me atraía ser lateral. Me fijaba en Míchel porque también era correoso, fuerte. Cuando dejó de jugar, me fijé en Philipp Lham, otro grandioso defensa.

–¿Qué le dijo Míchel Salgado la primera vez que lo supo?

–Que estaba muy orgulloso y que debía superarle en títulos. Es muy complicado, porque él ganó muchos.

-Pues usted puede superarle en títulos de Copas de Europa el sábado. Un canterano. Se ha forjado en Valdeberas. ¿Qué valores inculca la casa? Dígaselo a quienes los ponen en duda.

–El Real Madrid es una escuela. Te inculca unos valores de esfuerzo, sacrificio, de no rendirte jamás, de respeto al rival, de humildad. Los chicos aprendemos eso y el club puede estar orgulloso de lo que inculca, lo consigue.

–¿Esos goles al filo de lo imposible son el producto de esos valores?

–Sin duda. Es el premio de la entrega y lucha sin fin. Esos partidos que se ganan al final son por este espíritu. Recuerdo esa Copa de Campeones del juvenil que han ganado con un hombre menos en la prórroga. Son cosas innatas que se aprenden en el club. Hay que darlo todo. El famoso gol del minuto 93 viene de mucho atrás, no es casualidad. Esas cosas hay que buscarlas, ir a por ellas.

–Dice Zidane que en el fútbol no hay suerte, que la suerte se construye.

-Eso es. La suerte hay que buscarla y si te esfuerzas y trabajas siempre, lo bueno caerá de tu parte.

–El Real Madrid se hizo legendario con la Copa de Europa. ¿La Champions es el Real Madrid?

–Sí, el ADN del Real Madrid es la Champions, porque eres campeón de Europa, porque te enfrentas a los mejores de Europa. Escuchar el himno de la Champions y ver el Bernabéu en ebullición en un partido grande de Liga de Campeones es de las cosas más bonitas que puede vivir un futbolista. Por suerte lo estoy disfrutando y espero contarle a mis hijos en el futuro que yo disputé muchos partidos de Cop de Europa en este estadio y que es una de las cosas más grandes que he viví.

–¿Los veteranos inyectan el ADN de Champions cuando llega un joven?

–Los veteranos te transmiten que hay que dejarnos todo en el campo y salir a ganar estos partidos por la gente que anima, por todo el madridismo. En gran parte el Real Madrid, sí, es la Champions. También somos el equipo que más Ligas ha conquistado, treinta y tres, pero la Copa de Europa es especial. Y queremos seguir haciendo historia.

–¿De niño soñaba con la Champions?

–Sí. Tengo anécdotas de cuando jugaba con mis amigos en el parque. Lo daba todo. Algunos me decían: «¡Tranquilo, que esto no es la final de la Champions!». Siempre les digo a mis amigos que para mí ganar en el parque, en la plazoleta o en un entrenamiento era mi final de la Copa de Europa. Si había que tirarse por el suelo para robar un balón, yo me tiraba. Ellos me reconocen con gracia ese gen competitivo. Ahora me juego mi tercer título de Liga de Campeones en cuatro años y seré muy competitivo. Quiero ganar a todo lo que juego. Eso me ha ayudado mucho para llegar hasta aquí, es una de las causas fundamentales.

–Este club se hizo legendario por ganar cinco Copas de Europa. ¿Si el sábado consiguen la tercera en cuatro años marcarán un ciclo del fútbol?

–Ojalá pueda ganar y decir en el futuro que fui leyenda y que he marcado una época. Si conseguimos dos Champions consecutivas y tres en cuatro años haremos época. Habremos marcado un ciclo que puede ser más grande. Hay que ser ambicioso y si logramos la tercera Champions de esta década, el próximo año buscaremos con mayor ambición la cuarta. No hay que cansarse de ganar. Quiero poder decir que de 2014 a 2020 jugué en uno de los mejores Real Madrid de la historia.

–El equipo más goleador, 32 dianas en Europa, ante la mejor defensa, la Juventus, tres tantos en contra.

–Sí, y la estadística debe romperse por un lado u otro. Tenemos confianza para ganar a un gran rival al que no tenemos miedo y al que respetamos.

–El técnico revolucionó el equipo. Nueve cambios cada tres días para ganar. Eso no lo ha hecho nadie.

–Zidane ha demostrado una valentía brutal, dio confianza total a los jugadores y eso nos llevó al éxito, a que el equipo esté físicamente como un avión. Ha demostrado que tenemos plantilla para que cualquier hombre haga un gran partido. Cuando el míster realiza tantos cambios y el equipo gana, los resultados ponen en valor las decisiones del entrenador. Yo también he estado en ese papel. El titular era Arbeloa y quieres demostrar, quieres comerte el mundo y no es fácil. Las oportunidades se dan con los dedos de una mano y hay que aprovecharlas.

–Llegan a mayo en mejor forma que nunca. Juzgue la labor de Pintus.

–Recuerdo que cuando era niño veía al Real Madrid y siempre había un mes malo al final de temporada y el club no podía llegar a todo. Luchar por todos los títulos fue el objetivo de Zidane. Pintus hizo una planificación y ha realizado pretemporadas en Navidad y cada vez que había semanas libres. Yo he hecho ahora otra pretemporada para readaptarme al grupo.

–¿Qué es lo mejor del Real Madrid?

–Es un equipo completo, muy buenos en la transición y con posesión de balón. Y sabemos que, si las cosas van mal, en cinco minutos somos capaces de ganar un partido, porque hay calidad para marcar dos goles en cuanto no enrabietamos y reaccionamos.

–Y si no, las jugadas de estrategia, virtud que hace diez años no existía.

–Tenemos un potencial aéreo bestial a balón parado, con Ramos, Cristiano, Bale, Varane, Pepe, Casemiro, Karim... Son grandes rematadores de cabeza y con ellos hemos ganado y remontado muchos partidos. Es un gran arma.

–Y canteranos como protagonistas. En este Real Madrid estelar, la cantera brilla. ¿Qué les dice a los niños?

–A la afición le gusta que los canteranos respondan. Es de las temporadas que más canteranos hay. Y triunfan. A los chavales les digo que disfruten, que estudien y que si tienen la oportunidad de llegar, que nunca digan de ellos que lo tuvieron en la mano y que no llegaron porque faltó esfuerzo.

–¿Qué dice el presidente ante el reto?

–El presidente nos da muchos ánimos. Es supersticioso. Repite la tripulación de los vuelos cuando se ganó y repite los hoteles cuando se ganó. Que se repita todo.