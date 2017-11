Real Madrid El entorno aconseja a Neymar venir al Real Madrid Wagner Ribeiro, amigo desde su niñez, le pide venir al club blanco; su padre, Neymar da Silva Santos, también quiere; y sus amigos se lo ruegan

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 26/11/2017 08:37h Actualizado: 26/11/2017 09:02h

Fly Emirates se frotaría las manos si Neymar júnior viniera al Real Madrid en 2018. Patrocinador del PSG y del club español, el salto del brasileño al mejor equipo del mundo significaría una inyección de mercadotecnia ilimitada. Neymar júnior, y esta vez si hay que denominar a una estrella júnior porque su padre se llama igual, desea fichar ya por el Real Madrid.

Su meta es dejar el PSG en junio. Hay 9 razones

La primera es que la liga francesa no tiene rango internacional. Lo sabía, pero no esperaba que todo lo que hace en el PSG se centre en la Champions. Y en el Real Madrid tendría todo el reconocimiento mundial que desea, junto a Cristiano.

La segunda es que Al Khelaifi le ha decepcionado al querer solicitar el enfrentamiento con Cavani por el litigio de los penaltis a fuerza de dinero.

La tercera es que el dueño del club está implicado judicialmente en un soborno y el jugador observa que la entidad no la puede dirigir bien y ha dejado el mando a Antero Henrique, director deportivo.

La cuarta es que Emery y la mayoría de la plantilla están en contra de su estrellato en el equipo.

La quinta es que todo su entorno le aconseja marcharse cuanto antes, porque la liga francesa, el PSG, su dueño y el equipo no tienen comparación con la Liga española, el Real Madrid, Zidane y la plantilla madridista, con sus amigos Marcelo y Casemiro al frente.

¿Quién es ese entorno que le aconseja marcharse en junio?

Uno, Wagner Ribeiro: es su consejero desde que era niño. El hombre que le trajo en 2006, con catorce años, a Valdebebas para conocer el Real Madrid. El intermediario que intentó que fichara por el club blanco en 2011 y 2013, hasta que Sandro Rosell, hoy encarcelado, se llevó al jugador al Barcelona tras abonar a papá Neymar diez millones en negro para su bolsillo.

Dos, Neymar da Silva Santos, su padre. Quiere marcharse del PSG tras soportar todo el mercadeo del dinero que Al Khelaifi ofreció a Cavani para que dejara lanzar los penaltis a Neymar júnior. El uruguayo no aceptó el dinero y luego acudió a Neymar para decirle que las figuras no tiran los penaltis, se lo dejan a otros. Cuando los Neymar supieron que Al Khelaifi fue primero a hablar con Cavani y se encontró con esa negativa, sintieron que su reunión para que no los lanzara era una pantomima, una patraña. Desde ese momento decidieron que el Real Madrid era su sitio.

Tres, Nadine Gonçalves, madre de Neymar. No está a gusto en París y sobre todo no está bien porque observa que su hijo y su marido están disgustados por todo lo acontecido en cinco meses, con muchos sucesos perjudiciales para Neymar júnior. Lo que era un traspaso multinacional se ha convertido en un fichaje con demasiados enfrentamientos internos en el vestuario y con un propietario que no dirige bien la nave.

Y cuatro, sus amigos. Le dicen que se marche al Real Madrid, que en el club español alcanzará el Balón de Oro anhelado, rodeado de los mejores jugadores siempre.