Era la tercera cumbre en la cocina blanca en tres días. La primera tuvo lugar en la cocina del Bernabéu, el miércoles, nada más empatar frente a las Palmas. Las otras dos, en la cocina de Valdebebas. El 3-3 frente al conjunto canario ha suscitado una profunda reflexión en el Real Madrid. El cuerpo técnico tiene claro que las derrotas ante el Sevilla, el Valencia y el Celta (en Copa), más la igualada ante los hombres de Setién, fueron producto del maratón de partidos cada tres días que el equipo de Zidane soporta desde enero. La autocrítica incide, no obstante, en la cantidad de goles que recibe el Real Madrid. Marcelo puso el tiro en la diana: «Decimos cosas que después no se hacen en el campo». Zidane quiso que sus hombres expusieran ante toda la plantilla las razones de los malos resultados. La autocrítica fue esclarecedora. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Kopa, un gran del club, y comenzó el entrenamiento.

Ramos fue claro: «Aquí, menos Cristiano, que hace 50 goles, los demás, a correr todos». Modric pidió ese esfuerzo general para ejecutar el sistema defensivo sin balón

El entrenador concordó con las palabras de Marcelo. Prefiere que los trapos se laven en el vestuario, pero el fondo era acertado: «». Los dos aspectos importantes a debate en la reunión iban unidos. Falta de disciplina en el trabajo sin balón y debilidad defensiva. Lo hemos observado en varios partidos. El equipo se parte, los delanteros no bajan a ayudar, mientras el contrario sí defiende con diez futbolistas. El Villarreal fue el último ejemplo.

Zidane lanzó un mensaje de jugador a jugador: «Solo con esta camiseta no ganamos. Para conseguir títulos tenemos que correr tanto o más que el contrario. Si no lo hacemos, no ganaremos. Y lo sabéis».

Cristiano, tocado, no juega

Ramos ejerció de capitán para dar «un toque de atención» al plantel: «Menos Cristiano, que hace 50 goles, los demás debemos correr todos». Modric y otros futbolistas pidieron esa disciplina «de defender y presionar sin balón», que es lo más duro.

Zidane: «Todos sabemos que la camiseta sola no gana. Para ganar títulos hay que correr todos»

El mensaje de Ramos se antojó una metáfora.Bale, sancionado con dos partidos (el Real Madrid recurre) y Morata, con uno, dan sitio a una alineación inédita. Juegan Benzema y Lucas. James y Asensio esperan tener minutos. Viaja Mariano. Nacho y Danilo pueden ocupar los laterales. «Zizou» se juega la Liga sin sus dos estrellas.