El dilema de Zidane: tres centrales o Danilo

Objetivo: vencer mañana en la Liga. Enemigo: Real Sociedad. Preocupación: recuperar la autoconfianza de sus futbolistas. El Real Madrid de Zidane se examina en el Bernabéu después de la primera derrota de verdad del entrenador francés al cabo de un año y veintidós días de trabajo al mando del equipo. La eliminación en la Copa del Rey es el primer fracaso del técnico, campeón del Mundo, campeón de Europa y ganador de la Supercopa de Europa.

En la Liga pasada quedó segundo, a un punto del Barcelona, y sumó más puntos que Luis Enrique desde el 4 de enero de 2016, fecha en la que Zinedine cogió las riendas. Hoy es líder en su primera Liga completa al frente del Madrid. Y necesita ganar al cuadro donostiarra, que llega enfadado por el arbitraje sufrido ante el Barcelona, para demostrar que la derrota ante el Sevilla en la Liga (2-1) y el fiasco copero fueron causas del mes históricamente más duro para el club blanco, cargado de partidos cada tres días.

Le sucedió a Carlo Ancelotti hace dos años, con Zidane como ayudante. El año pasado, el técnico marsellés evitó esta crisis de enero porque el Real Madrid fue eliminado de la Copa en el caso Cheryshev. Tres victorias y un empate, en el Benito Villamarín (1-1) fueron el balance de un enero con encuentros cada siete días. Ahora, «Zizou» se examina mañana en Liga. Y tiene la incógnita de mantener el esquema 3-4-3 de Vigo o volver al 4-3-3 clásico.

Varane formará parte de la zaga, recuperado. Si Zidane se decanta por el 3-4-3 con tres centrales, Nacho y Ramos acompañarán al defensa francés en esa línea. El centro del campo estaría formado por Kovacic, Casemiro, Kroos e Isco. Y la delantera la integrarían Lucas, Morata o Benzema, y Cristiano.

Si el formato es el tradicional, Danilo sería titular en el lateral derecho y Nacho ocuparía el izquierdo. El dilema es el defensa brasileño. Es silbado en el Bernabéu. Y quiere jugar. No pudo hacerlo ante el Málaga hace una semana por un problema en el tobillo derecho. Se había infiltrado y no estaba bien. No se borró. Y no quiere borrarse. La plantilla pide apoyo para el jugador, un ejemplo de profesionalidad.