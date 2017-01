Por razones obvias, estoy literariamente interesado por el modo en que los hombres gestionan su ocaso, sus tránsitos hacia otras edades, sobre todo la final. Una vez fabriqué un personaje que padecía ansiedad porque tenía la edad a la que los futbolistas firman su último contrato. Lo digo para demostrar que este interés mío en la finitud de las cosas viene de antaño: imaginen cuánto se me puede haber agravado la angustia a una edad en la que sólo podría firmar contratos de entrenador.

El fútbol, pese a constituir un ámbito efebocrático, de infancias prolongadas como en Nunca Jamás, ofrece a veces hermosas puestas de Sol. Hemos visto muchas veces a futbolistas que luchaban contra los estragos del paso del tiempo mediante la adaptación a otra demarcación, tal vez más táctica, más provechosa para los experimentados, pero menos exigente en términos físicos. Parcelas del campo donde pudiera uno zafar incluso después de haber perdido, como se pierde un superpoder, la capacidad del cambio de ritmo y el desborde. Creo que la primera vez que fui consciente de semejante lucha de un hombre contra su decadencia fue cuando Matthaus se colocó de líbero después de haber sido, durante años, el jugador al que veía cualquier compañero en cualquier lugar del césped cuando levantaba la cabeza buscando un pase de desahogo. Un eterno «a mí el pelotón que los arrollo». Llegó un día en que los compañeros levantaban la cabeza y Matthaus no estaba. Se había quedado abajo, con los brazos en jarras y respirando agitado. No lo vi, pero los amigos veteranos me cuentan a veces que con Di Stéfano sucedió algo parecido al mismo tiempo que la alopecia aumentaba la percepción del «The End» cercano. Tal vez sin saberlo, Di Stéfano escribió su propio epílogo en la escena final de esa película suya en la que contempla con un acomodador cómo se van apagando los focos del estadio vacío al que no regresará como jugador. Ya estoy para comprender a estos hombres, no a aquellos a los que se les encienden los focos y creen que será para siempre.

Precisamente por esto, es ahora cuando se me están volviendo literariamente interesantes los dos futbolistas, carentes ambos por completo hasta ahora de interés literario, que han sustentado nuestro fútbol durante muchas temporadas. Messi y Cristiano cuando ya tienen más por detrás que por delante, cuando acabaron de apurar la plenitud. En Messi, los síntomas son menos perceptibles porque ha iniciado con éxito su adaptación a otro fútbol más acorde con el estado de sus recursos físicos. El repentista ya no hace la jugada de su vida cada tres minutos. Ahora aparece más atrás, como enlace entre compañeros que se conforma con prolongar una pelota en las masticación paciente de la jugada o con buscar un pase profundo para que corra otro. Aún tiene jugadas individuales, pero las administra como en los tiroteos cuando empieza a hacerse escasa la munición.

La lucha de Cristiano es más emotiva, trágica y, de momento, fallida. El hombre no encuentra otro futbolista con el que sobrevivirse a sí mismo, pese a haberlo intentado achicando su ecosistema dentro del área. Su frustración es tan gigantesca que no sugiere el cabreo de un futbolista en una mala racha, sino el descubrimiento de un héroe homérico, inflado de músculos y de proezas, de su propia y miserable naturaleza humana. Cristiano aún hará muchos goles. Anoche le metió uno a la Real. Pero, aun así, ha comenzado para él un proceso, peligroso para el diálogo interior del hombre, al que de momento no se ha sabido adaptar. Como si sólo concibiera ser grandioso o no ser, como si no quisiera negociar con la edad para llegar a acuerdos de supervivencia. Ese Cristiano me va a resultar más interesante que el niño exultante chapado en oro.