Cuatro finales en busca del tercer doblete

Alta tensión. Alerta máxima. Concentración en Valdebebas. Los futbolistas de Zidane viven días centrífugos, endogámicos, ensimismados en la importancia de lo que se dirime en tres semanas soñadas, que pasan factura con un desgaste psíquico enorme. El Real Madrid apuesta a todo o nada en cuatro partidos que decidirán su devenir. Se juega el trabajo realizado durante la temporada en 360 minutos. Un gol, un rebote, un detalle dictará sentencia del éxito o de la decepción en las dos competiciones que persigue el club, la Champions y la Liga. «No hemos ganado nada», repetía ayer Zidane a Isco, a Keylor, a Benzema, triunfadores en el Manzanares. A todos sus hombres. «Aun no hemos hecho nada», destacaba para advertir a sus muchachos que todo lo conseguido valdrá cero si no hay al menos un título. El francés, que tras la sonrisa amigable esconde una ambición suprema, quiere las dos coronas.

El Madrid solo celebró dos dobletes, en 1957 y 1958. Zidane persigue el tercero y ser el primer técnico en festejar dos Champions modernas consecutivas

«Prohibido hablar de la final»

«Es el mejor fichaje que podíamos hacer». Así define Florentino Pérez el acierto en elegir a «Zizou» como primer responsable de la plantilla el 4 de enero del año pasado. «Siempre me ha rodeado la suerte», indica Zinedine para restar mérito a sus éxitos con una humildad que muchos colegas de su gremio deberían estudiar. Celebró Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en su primer año. El marsellés puja ahora por alcanzar tres metas.. Anhela ser el primer técnico de la historia en conquistar dos Ligas de Campeones modernas consecutivas, con liguilla como punto de partida. Y lucha por firmar el tercer doblete del club, que solo compartió Liga y Copa de Europa

El que mucho abarca poco aprieta y el preparador del campeón de Europa se ha puesto firme con su plantilla y les ha expuesto un lema: «Prohibido hablar de la final. Para poder ganar la Liga nadie debe pensar en la Champions hasta el día 22». El mensaje ha calado en el grupo.

Se trabaja concentrados en el título español, porque el Real Madrid ataca un periplo mucho más difícil que el Barcelona para ser campeón. Recibe al Sevilla y viaja a Vigo y Málaga, con el peligro de no poder perder ningún encuentro. El conjunto azulgrana solo aborda dos partidos, el primero mañana en Las Palmas, y debe vencer en ambos para aspirar al título. El segundo es la visita del Éibar al Camp Nou.

El conjunto blanco no se queja, pero la reflexión serena es que no es serio jugarse la Liga en tres partidos diversificados en ocho días porque no se encontró fecha para disputar el suspendido en Vigo. Una jornada del 5 de febrero se convierte ahora en otra final. No habla muy bien de nuestra Liga y la improvisación perenne.

Juegan Pepe, James y Nacho

La primera final madridista es la visita del Sevilla de Sampaoli, que pretende aprovechar el sumo esfuerzo de los blancos en el Calderón para plantear un duelo físico y agresivo que permita al equipo andaluz puntuar o ganar y dar una alegría a su afición tras una etapa de resignación nacida con la eliminación europea ante el Leicester.

El Sevilla planteará un partido agresivo y físico para aprovechar el desgaste del Real Madrid en el Calderón y Zidane prepara cinco o seis cambios

de las tres jornadas ligueras que abordarán en ocho días y el objetivo es realizar un promedio de cinco rotaciones del once titular en cada encuentro.

Ante el Sevilla volverán al protagonismo Nacho, James y se espera que Pepe, listo para reaparecer después de la lesión de costillas sufrida en el derbi liguero el 8 de abril. Asensio, Kovacic y Morata se sumarán a esa renovación. Falta por decidir si dos de ellos comenzarán como titulares o saldrán en el segundo tiempo. La incógnita es Kiko Casilla. La diatriba es alinearlo mañana o hacerlo en Vigo.

El reto de Zidane es jugar en Málaga con el once de gala, el que se midió al Atlético, en homenaje al equipo matriz, de manera que presentará alineaciones rotatorias en los enfrentamientos con el Sevilla y el Celta. Hay un llamamiento a la afición para que apoye a los jugadores mañana.