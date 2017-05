Cuando empatar es ganar

Antes del primer partido de LaLiga, allá por agosto, una palabra zumbaba en los oídos de cualquier madridista: reválida. Sí, era el curso de la reválida para Zidane, ahora que buena parte de los que se dedican a la enseñanza rechazan la histórica y arbitraria prueba. Zidane comenzó la presente Liga 2016-2017 que esta noche termina con una plantilla sin galácticos veraniegos, y en el haber, no dejaba de ser sorprendente, una Champions y una Supercopa -«¿Qué más se le puede pedir a Zidane?», declaraba Cristiano, pocas horas antes de recibir el premio al Mejor Jugador de Europa. Zidane se presentó en el Bernabéu en lo que tenía que ser el curso, la temporada de su reválida. Si acertaba estaría llamado a ser quien cambiara una pintoresca costumbre instaurada en el Madrid hace pocos años; una norma extravagante, dantesca o, mejor, chabacana: el que gana la Champions sale del equipo. Ahí están los casos de Del Bosque o Ancelotti. Listo, el tipo, no quiso desvelar su futuro hace unas semanas cuando la cosa de LaLiga y la Champions no estaban tan claras, o casi tan claras como este 21 de mayo.

Es cierto que Zidane tiene «duende», un «duende» mediterráneo. Ancelotti salió mal, sin querer él, porque además de ganar la Champions, se llevaba bien, o demasiado bien, con los jugadores. El técnico francés ha logrado, también pasar esa asignatura. Sólo queda el broche. La primera entrega en La Rosaleda, ante un Míchel –a nadie le gustaría estar hoy en su lugar- que ya le ganó al Madrid cuando entrenaba al Sevilla y ante un Sandro, disparado, que llevado por una pasión adolescente se fue por la épica, con eso de que su mayor anhelo sería marcar al Madrid y darle al título al Barça. Ésta ha sido la semana de las especulaciones, los runrunes, lo de siempre. Ante el Málaga renacido e ilusionado por Michel, empatar es ganar. Pero ninguno saldrá a buscar el empate. ¿Para qué? Entre la reválida, ya aprobada con nota, de Zidane y la entrega de los antiguamente llamados suplentes, auténtica revelación de la temporada, entretenidos hemos estado y en esto del fútbol es de lo que se trata.