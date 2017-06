Cristiano Ronaldo, liberación tras la tormenta

Han sido tres meses de enorme presión externa. Un «pressing» que Cristiano ha sabido reconducir bien hasta ser decisivo en la Liga y en la Champions. Marcó 16 goles decisivos en diez partidos para conseguir ambos títulos, mientras la Fiscalía desgranaba sus deudas impositivas. La citación de la juez Mónica Gómez Ferrer para declarar en el juzgado de Pozuelo de Alarcón el 31 de julio la recibió telefónicamente mientras se encontraba concentrado en Moscú, donde hoy ha protagonizado con su gol la importante victoria de su selección frente a Rusia. Portugal dio un paso decisivo para ser semifinalista del torneo gracias a su cabezazo de oro. Y el Balón de Oro dio otro paso decisivo para su futuro personal y judicial en la noche previa al partido.

«Ya sonríe abiertamente». Sus allegados afirman que «está feliz, tranquilo; ser defendido en portada en España le encantó»

Pagará antes de la vista oral

El martes al mediodía, cuando conoció la fecha de la vista oral ante la juez, se mantuvo en sus trece. Orgulloso, manifestó que no se siente culpable y que acudiría al Juzgado a decir abiertamente que siempre ha querido solventar el litigio con Hacienda. No admitía reconocer su deuda y pagarla por anticipado, porque eso se interpretaría como la admisión de culpabilidad. Hasta que el bufete BakerMcKenzie le hizo reflexionar en un capítulo importante: la citación de la juez significaba la confirmación de la acusación por «tres delitos graves» que podían significar la cárcel. Si no era citado en sede judicial es que las acusaciones se eliminaban. Su convocatoria para hablar en el estrado consolidaba los cargos. Era muy peligroso. El Balón de Oro se lo pensó.

Los abogados le rogaban alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Le pedían que aprobara pagar la deuda anticipadamente como un acto de «la buena fe de colaborar» para eludir el peligro de arresto y alcanzar después un acuerdo con la Administración. Le dijeron que después él podrá manifestar ante la juez, el 31 de julio, que no se siente culpable, sino que «hay un cambio de criterio en Hacienda» y que «siempre ha querido arreglarlo todo». El futbolista, por fin, accedió. Todos respiraron profundamente. Se quitaron tanta presión como el futbolista. Aunque él la digiere mejor.

No admitió preguntas tras vencer a Rusia con su gol. Elegido «el mejor» en la victoria de Portugal, 1-0, guardó silencio sobre el caso y dio las «gracias a los fans por sus aplausos»

El bufete BakerMcKenzie expuso inmediatamente a la Fiscalía que Ronaldo, en todo caso siempre «antes de la vista oral del 31 de julio, en nuestro deseo de llegar a un acuerdo» con el Fisco español.

Todo había cambiado de repente. Las personas que trabajan al lado del jugador respiraron. Para el Real Madrid era la medida que siempre le aconsejó, la más práctica e inteligente. «Cristiano Ronaldo se ha quitado un peso de encima», señalaban las personas que dialogan diariamente con el futbolista. «Se siente liberado», añadían. «Y ahora sonríe todavía más».

Se sentía mucho mejor

Lo decían porque en el entrenamiento previo al triunfo sobre Rusia se le vio alegre, distendido. «Le ha gustado el apoyo recibido desde España». Las declaraciones de Florentino Pérez en ABC y su defensa del futbolista en portada «le encantó».

Cristiano dirige a Portugal hacia las semifinales de la Copa Confederaciones. Su gol de cabeza ante Rusia, la anfitriona, decidió el partido. Jugó un buen primer tiempo. Escorado por la banda derecha, fue elegido el hombre del encuentro, como sucedió también en el empate anterior ante México

No escondió su felicidad por verse «, y con su litigio con Hacienda como gran noticia».

Se había eliminado su enfado personal. Le faltaba atajar el caso con el propio Fisco. Y las explicaciones de sus abogados sobre la confirmación de sus penas al ser citado en vista oral transformaron la situación. Su «sí» al pacto con la Fiscalía lo cambiaba todo.

Esa liberación de la presión se notó en su partido frente a Rusia. Marcó el gol determinante de cabeza, tuvo otra oportunidad que no pudo rematar bien y realizó un excelente primer tiempo. Jugó por la banda derecha. La victoria supuso un paso decisivo de la selección portuguesa hacia las semifinales de la competición.

Se le vio sonriente, feliz, receptivo. El apoyo de Florentino Pérez en la entrevista concedida a ABC y el pacto fiscal han serenado su mundo

La niña en silla de ruedas

Elegido «el hombre del partido» en el triunfo ante el conjunto ruso, el portugués no admitió preguntas después del encuentro, porque quiere evitar las cuestiones sobre su litigio fiscal y su futuro en el Real Madrid., de las aspiraciones en la competición y del apoyo de los aficionados. «Agradezco los aplausos de los fans rusos (aplaudido cuando se mencionó su nombre por megafonía en las alineaciones). Es nuestra primera victoria sobre Rusia. No ganamos la Eurocopa por casualidad».

La imagen más bonita del encuentro no fue su gol. Cristiano saltó al campo el primero, al frente de Portugal, de la mano de una niña rusa que estaba sentada en una silla de ruedas y que cumplió un sueño. Ver la sonrisa de la rubia y blanca chiquilla cuando el astro del fútbol hablaba con ella en los minutos previos al partido fue un capítulo bonito de esta Copa Confederaciones que tiene al luso como reclamo.

La felicidad de Ronaldo traslucía en su tez. Se sentía apoyado por el presidente del Real Madrid desde España y había trazado las bases de un pacto fiscal. Cuando recibió el trofeo de «man of the match» solicitó a la persona que se lo entregaba que sujetara el galardón y se hiciera una foto con él. Amabilidad por todos los flancos.

Sonrisa. Optimismo. Serenidad palpable. Ahora solo tiene pendiente la reunión con Florentino Pérez que debe solucionar su porvenir y protagonizar otra portada mundial.