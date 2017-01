Cristiano remata las protestas

El Bernabéu es el estadio más complicado del mundo. La grandeza histórica del Real Madrid convierte a su afición en un arma de doble filo. Ese público, y sus antepasados, ha sumado once Copas de Europa en la retina de su ADN y alcanzar ese nivel constantemente provoca una exigencia eterna que se convierte en silbidos cuando el equipo no juega como se desea.

El portugués cambió los pitos por aplausos con su actuación determinante

La grada demostró su carácter independiente al silbar a Benzema y Danilo sin hacer caso a las solicitudes de Zidane, Ramos, Cristiano, Lucas y Nacho para ayudar al líder en un momento decisivo de la Liga, cuando habían fallado el Barcelona, el Sevilla y el Atlético. Estos seguidores no se casan con nadie. El colmo fueron los silbidos dirigidos a su estrella, Cristiano, mientras el marcador permanecía inalterable. Quien se alteraba era el simpatizante.

Revertir la situación

Alex Ferguson, el padre deportivo de Cristiano, no comprende que el coliseo madrileño silbe al portugués. El inglés continúa sorprendido por el rendimiento descomunal de Ronaldo en el Real Madrid. Nunca pensó que marcaría un promedio de cincuenta goles por campaña. Ayer, el «siete» mascullaba palabras cuando la Real Sociedad jugaba bien y las cosas no le salían ni a él, ni al líder. La grada ofrecía un murmullo de dudas que se transformó en pitos a «The Best» en cuanto perdía un balón. El máximo goleador histórico del club no entendía esas protestas contra él y contra un equipo que ha ganado dos títulos esta temporada y que manda en el campeonato liguero. Piensa que el aficionado madridista olvida muy pronto todo lo conseguido. Por él y por el equipo.

En medio de un ambiente enrarecido, con el Real Madrid tuteado todavía por el once de Eusebio, Cristiano sacó un toque de calidad para revertir la situación. Inventó un centro medido en profundidad que Kovacic tradujo en el primer gol del encuentro.

Gol y señales a su familia

La ventaja varió el transcurso del juego. Ramos pidió a la afición que animara y dejara de pitar a Danilo, a Benzema y al propio Ronaldo.

El estadio ponía el pulgar hacia abajo antes de que Ronaldo diera a Kovacic el pase del 1-0. Luego, cuando el luso anotó el 2-0, levantó el pulgar hacia arriba. Cristiano mostró su dedo de número uno

La Real dio un segundo paso adelante en busca del empate y el estandarte del Real Madrid salvó al líder de cualquier peligro al sentenciar los puntos con una incursión que rubricó en una vaselina perfecta. El mejor futbolista del mundo celebró su diana 274 en la Liga, anotadas en 251 jornadas, dirigiéndose al palco donde estaban su pareja, su madre y su hijo. No hubo ningún gesto hacia las tribunas, ni positivo ni negativo. Todo quedó en casa, para Georgina, mamá Dolores y Cristiano júnior.

El fútbol y sus estadios son herederos del antiguo espectáculo del coliseo romano. Los pitos se tornaron aplausos para el triunfador. El partido estaba solucionado. El conjunto de Zidane había superado el duro examen popular con pulgares hacia arriba. Al principio apuntaban hacia abajo. Cristiano enseñó el dedo del «uno».