Cristiano pagará los 14,7 millones para reducir la pena

Cristiano Ronaldo ha sido citado a declarar por la juez Mónica Gómez Ferrer el 31 de julio, lunes, a las once de la mañana, en Pozuelo de Alarcón, por un presunto fraude fiscal en sus controvertidos derechos de imagen. La citación se produce horas después de la defensa que Florentino Pérez ha hecho del futbolista en la entrevista concedida a ABC, en la que el presidente del Real Madrid afirma que «es inadmisible que se le trate como un delincuente». El portugués esperaba esta citación como el siguiente paso en el proceso abierto contra él. Tiene la obligación de comparecer en la vista oral, pero quería hacerlo cuanto antes para dar otro paso adelante en el caso y no soportar más meses señalado mediáticamente. La magistrada indica que «se observan indicios de criminalidad» en su comportamiento fiscal. El jugador considera que «es una injusticia que se me trate como un delincuente, porque he estado a disposición de Hacienda para arreglar todas las diferencias de criterio».

El dilema del pago: el Real Madrid también le aconsejaba que lo más inteligente era pagar por adelantado y reducir la pena

Mónica Gómez Ferrer tiene mucha experiencia en casos de fraude fiscal y de personas que son conocidas públicamente. Juzgó también el caso del asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid que llevó a cabo Rita Maestre.

Paga y negocia

La magistrada dirige la denuncia de la Fiscalía contra Cristiano por supuesto fraude fiscal de 14,7 millones, que con multas e intereses podrían convertirse en 42. Cristiano tiene dos meses de margen, hasta el 19 de agosto, para conseguir una reducción de la pena, si es condenado. Aunque no quería hacerlo, el bufete de Baker-McKenzie le ha convencido. Es decir depositará inicialmente los 14,7 millones, con lo que de momento evitaría abonar las multas y los intereses. Lo que él quiere dejar claro cuando pague este dinero es que no es un reconocimiento de culpabilidad. «Por ahí no paso», dice.

Por orgullo

El Real Madrid le había aconsejado, al igual que el bufete, que abonara el dinero que le pueden solicitar por adelantado, para escapar del foco mediático y litigar después con Hacienda de manera interna si debe pagar todas esas cantidades o no. En ambos supuestos, gane o pierda luego con el Fisco en el análisis de lo sucedido, la aceptación de la deuda significaría una rebaja importante de la pena y de las multas. Ronaldo está dispuesto a saldar esa cantidad. El futbolista se siente herido en su orgullo al verse vapuleado públicamente por un deuda que surge, según su posición, «por un cambio de criterio fiscal» de la Hacienda española.

Es la realidad de verse acusado como un delincuente, cuando hoy en día está investigado, lo que ha suscitado su enfado con algunos medios de comunicación españoles y su hartazgo, indignado hasta pensar en dejar España y el Real Madrid.

El hecho hipotético de abandonar el club blanco y nuestro país, cosa que no es sencilla, no evita que Cristiano deba declarar en Pozuelo de Alarcón el 31 de julio. Su excompañero Ángel di María, hoy profesional del PSG, compareció en los Juzgados de la Plaza de Castilla por una imputación similar cuando ya residía en Francia. De lo contrario, la Justicia cursaría orden de busca y captura contra el portugués. No será el caso. El luso desea acudir a declarar cuanto antes para decir «alto y claro» que no se siente culpable y que ha estado siempre dispuesto ante la Hacienda española para solucionar todas las diferencias de criterio. Estos meses de imputaciones y burocracia, con capítulos periódicos de sus deudas, le desesperan. El Real Madrid ha solicitado a la Justicia rapidez en el veredicto con el fin de evitar de una vez «la pena de Telediario» cada vez que la Fiscalía avanza un paso más en el proceso.