Cristiano no ha hablado con el Madrid de un «adiós»

Enojado. Indignado. Lo que molesta a Cristiano es que las filtraciones interesadas, «que son un delito y no se investigan», le retraten fiscalmente en España «como un delincuente», una frase que el futbolista esgrime como la razón principal de su enfado. No lo admite. Para el astro portugués «no es una cuestión de dinero, sino de sentirse señalado injustamente cuando ha buscado siempre pagar lo que tenga que pagar ante el cambio de criterio de Hacienda», señalan sus apoderados. En la concentración de la selección lusa ha comentado, en caliente, que medita dejar el fútbol español y jugar en otro país donde le traten mejor. Los teléfonos echan humo entre Madrid y Kazán, donde Portugal vive las horas previas a su estreno de la Copa Confederaciones. Florentino Pérez será reelegido presidente el próximo lunes y tomará cartas en el asunto. El Real Madrid asume que ha comenzado a vivir un diálogo intenso y largo con su buque insignia en busca de apagar el fuego y asegurar su continuidad.

El futbolista se siente perseguido por Hacienda y el club intenta apoyarle para superar esta situación y continuar con él como buque insignia. Tiene contrato hasta 2021

El club blanco le trata «con el máximo cariño y respeto» para ayudarle a solventar su situación. Conoce el enfado de su estrella con el fisco español, pero nunca ha recibido por parte del futbolista la petición de querer dejar el club. Piensa que es una reacción lógica después de verse en la prensa acusado por una presunta deuda de 14,7 millones. La entidad ha tomado cartas en el asunto para solucionar el dilema. «No pide más dinero, ni que se le pague esa deuda (14,7 millones). No. Es una cuestión de sentimiento.

Los abogados del futbolista dialogan con la Administración española para solucionar las «diferencias de criterio fiscal» aplicadas en sus declaraciones anuales.

¿Culpable? No lo admite

Ronaldo ha advertido que no piensa declararse culpable con el fin de alcanzar un acuerdo con la Administración y dejar de protagonizar portadas. No acepta esa solución fácil que no cuestionaría la postura de Hacienda y dejaría toda la culpa del lado del jugador. Lo que más le solivianta es que esa negativa supondrá nuevas portadas basadas en filtraciones que expondrán solamente la posición de Hacienda.

La entidad madridista ha dialogado con Jorge Mendes, su representante, para abordar el problema. El apoderado ha expuesto al club el enfado del futbolista por su situación fiscal. Piensa que las filtraciones intentan destruir su imagen y no lo acepta, pues siempre ha tratado de dejar todo claro con Hacienda e incluso «ha pagado más de lo que le corresponde», postura que no ha evitado su desprestigio personal. «Eso es lo que más le duele», señala su apoderado.

No soporta el «y tú más»

El Real Madrid acepta que es un calentón lógico, especialmente porque se ha utilizado su nombre como contrapeso social y político a la situación judicial de Messi. «Y por ahí no pasa ni una, porque son casos muy distintos». Verse como justificación primitiva del «y tú más» en el duelo Barcelona-Real Madrid es una realidad que no soporta en este conflicto fiscal.

El club espera que el portugués se calme y continúe en el equipo donde ha demostrado ser el mejor del mundo. Hay datos indiscutibles: «En este club ha alcanzado todas las cotas del fútbol, todos los récords posibles. Cristiano está hecho para jugar en el Real Madrid, y él lo sabe, porque aquí juega con los mejores y son ellos los que explotan todo el potencial del mejor futbolista del mundo. Ha marcado más de cuatrocientos goles en ocho temporadas y ha ganado tres Champions en cuatro años. En ningún sitio repetirá sus plusmarcas».

Las posturas están claras. El Real Madrid cuenta con su estrella para el futuro. Su confianza total en él quedó una vez más patente al renovarle hace un año hasta 2021, cuando tendrá 36. Nadie ha sido renovado con 31 años por cinco temporadas en los ciento quince años de historia de la entidad. Su cláusula alcanza los mil millones. Nadie puede pagarlos. Pero si el futbolista exigiera su adiós, establecería un récord mundial de traspaso. El PSG ofreció 240 en 2012.