Cristiano, mejor en la madurez

Goleador de dianas importantes, Cristiano atendió con serenidad a toda persona que se lo requería. Fue franco y directo al grano. Estuvimos con el astro portugués durante mucho tiempo y demostró su madurez. Zidane tiene mucha culpa en su evolución a los 32 años.

El jugador reflexiona que ahora es mejor futbolista. Su reparto de desgaste ha sido agua bendita para él. «Somos mejores que la Juventus, pero hay que demostrarlo». Fue su frase lapidaria. «Tenemos que mostrar nuestra actitud y nuestro carácter y demostrarles quien es el mejor, y en mi opinión, somos mejores que ellos, pero hay que demostrarlo porque sabemos que la Juventus es un equipo excelente». Ahora se siente fuerte, con potencia ante el último partido.

El luso se siente mejor que nunca, regulado en su desgaste, con potencia en el mes de mayo

Siente que el Real Madrid es mejor equipo que la Juventus. Espera que su pronóstico se cumpla gracias a la forma física del equipo: «El equipo está en un momento dulce y hay que aprovecharlo. Queríamos mucho ganar la Liga y eso nos tranquilizo mucho y ahora sabemos que tenemos una oportunidad única y es un récord que también queremos, ser el primer equipo en ganar dos veces consecutivas la Liga de Campeones en su actual formato. Estamos en un momento extraordinario, el sábado será una noche bonita y espero que el Real Madrid pueda ganar».. Las finales son traicioneras.

Analizó la clave del éxito: «Marcar gol y no sufrir. Es el momento que mejor me siento a nivel físico. Me acuerdo que en las dos, tres últimas temporadas llegaba al final un poco cansado porque jugaba también más. Este año ha sido diferente por la gestión que he tenido». Era un elogio a Zidane, que le hizo descansar en varios encuentros. Ensalza su mano izquierda para dar sitio a cada jugador, aunque nunca pueda darle todo a todos. Y alaba la preparación de Pintus.

El astro elogia la mano izquierda de Zidane y la preparación física de Pintus

«Fue una gestión muy inteligente por parte del entrenador porqueme siento mejor que en los últimos años. Por eso, espero poder ayudar al equipo el sábado con una buena exhibición, con goles si es posible».