Cristiano e Isco salvan al líder

Zidane regresó al sistema de tres centrales, con Varane, Ramos y Nacho, y el proyecto fue un fracaso. El Real Madrid no tuvo el balón durante una hora, sufrió en la guerra de guerrillas de Osasuna y el entrenador cambió al esquema 4-4-2 clásico para intentar arreglar el error. Fue la lesión de Danilo la que permitió colocar a Nacho como lateral derecho, a Marcelo en el flanco izquierdo y a James como cuarto centrocampista para recuperar el orden. Cristiano, Isco y Keylor salvaron el barco.

El denostado Cristiano marcó un gol, fue víctima de un penalti no señalado y dio un pase de la muerte que Benzema falló

El entrenador francés reconoció que el experimento no salió bien. «Con James y con cuatro defensas tuvimos equilibrio». El líder acusó demasiado la ausencia de Kroos, castigado, el hombre que fusiona carácter y orden en el juego de los blancos. Nadie supo hacer su trabajo. Modric reaparecía después de veinte días de baja y quiso, pero no pudo. En plena desorientación general, una vez más surgió Cristiano de la nada para salvar los muebles. El jugador más odiado del conjunto madridista, el hombre que sufrió insultos graves en el calentamiento y a lo largo de todo el partido, volvió a sacarse de la chistera un conejo para marcar un gol inesperado, crear ocasiones que Benzema e Isco erraron por su frialdad y ser víctima de un penalti que Iglesias Villanueva no señaló. No lo puede hacer todo. Menos que el malagueño, después, corrigió su fallo con el acierto del 1-2.

La intrahistoria de la temporada de Ronaldo es una carrera de comparaciones con su rendimiento de las campañas anteriores. Lesionado en la final de la Eurocopa, el 10 de julio del año pasado, el portugués reapareció el 10 de septiembre y su funcionamiento ha crecido paulatinamente en medio de las críticas. En la diana de sus enemigos, que tiene muchos que esperan su hundimiento, ya suma 21 goles esta temporada, 14 en Liga.

Isco, en el momento clave

El Madrid no jugaba a nada en El Sadar y Cristiano no paró de trazar desmarques en velocidad para intentar romper la zaga rival. Benzema le cortó una jugada de gol. Otras veces sus compañeros no vieron sus transiciones en diagonal. Por fin, Benzema cazó una pelota a diez metros del área, vio al luso penetrar y trazó un centro medido que el artillero del equipo tradujo en el primer tanto del encuentro.

Empató Osasuna y Ronaldo volvió a la carga, ahora como asistente. Dibujó esa asistencia ideal que Benzema erró. Isco desaprovechó la otra con sus caracoleos. El Madrid no jugaba bien y Cristiano buscaba soluciones por su cuenta, dado el desorden. Fue la lesión de Danilo (se espera que solo sea un golpe) la que permitió la entrada de otro centrocampista, James, y el conjunto madrileño tuvo al fin el balón. Nacho pasó al lateral derecho y el colombiano mandó. Se notó. Cristiano y Benzema combinaron más. Y otra ocasión perdida del francés permitió a Isco llevarse el esférico y cruzar la segunda diana visitante.

Keylor, el otro salvador: «Estoy tranquilo de lo que se dice,solo quiero jugar bien y ganar»

. A favor de obra, James e Isco controlaron la situación. Ronaldo pidió ese penalti, por agarrón, que el árbitro no quiso sancionar. Y el líder sufrió por la apretura del resultado. Keylor evitó la igualada con otra parada felina. Ya hizo otra en el primer periodo.

En un partido malo, Cristiano Ronaldo e Isco salvaron el liderato. Lucas puso la rúbrica al final. Y su entrenador puso el dedo en la herida: «Hubo desconcentración para no mantener la ventaja del primer gol. Y no sabemos cerrar los partidos. Fallamos las ocasiones del posible 0-2».