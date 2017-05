Cristiano ha sido la estrella de la Liga y fue rotundo al salir a la palestra para celebrar el título y contestar a sus críticos. Primero habló del éxito: «Hemos demostrado que somos un gran equipo». Después habló de su rendimiento: «Me siento bien, con fuerza. Llego más fresco que el año pasado a final de temporada. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Es mi mejor temporada de las últimas. He gestionado mejor gracias al técnico. He hecho una preparación para la parte final y ayudé al equipo con goles, me preparé para ello».

El portugués subrayó que es la mejor campaña del Madrid desde que milita en la casa blanca: «Todo ayuda para poder ganar cosas. No estoy preocupado, los trofeos se ganan con ayuda de los compañeros, me quedo con ellos. Es la mejor temporada del Real Madrid».

Analizó la siguiente meta, la Champions: «Va a ser una final muy difícil. Hay que disfrutar de este momento e ir a Cibeles. Ya habrá tiempo». Y entró a matar al hablar de las acusaciones que recibe: «Me molesta cuando la gente habla de mi y no entiende una mierda. Hay tantas cosas que hablan de mí tanto dentro como fuera del campo. hablan como si fuera un delincuente. Al final, la gente callará Yo no soy ningún santo pero tampoco soy el diablo que dicen que soy. Tengo una familia y no me gusta. Yo no hago tonterías, hago las cosas bien».

Reflexionó de nuevo sobre el título y su relevancia: «Esta Liga ha costado mucho. Una Liga muy difícil. Es un momento de gran felicidad, estamos todos de enhorabuena». Y ensalzó al entrenador: «Zidane ha hecho un trabajo fenomenal, estamos todos muy contentos. Los suplentes jugaron fuerte como los titulares. Ganamos ante uno de los mejores equipos del mundo como es el Barça».