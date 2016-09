Cristiano contraataca contra Xavi: «Yo tengo tres balones de oro y él ninguno y juega en Qatar»

Cristiano Ronaldo habló con rotundidad tras su reaparición. El portugués fue preguntado en una televisión por las manifestaciones de Xavi Hernández sobre el liderazgo mundial incuestionable de Messi como jugador número uno del planeta. Y el Mejor Jugador de Europa estuvo elocuente y duro en su respuesta: «Yo tengo tres balones de oro y Xavi ninguno, y juega en Qatar».

Después de esta contestación contundente, el delantero madridista analizó su futuro y la oferta de renovación del Real Madrid. Su contrato finaliza en 2018. Y el máximo goleador de la historia del club fue cristalino: «Es sencillo, si yo fuera el presidente del Real Madrid lo renovaría por otros diez años más, como mínimo».

El número siete fue sincero al valorar su regreso al fútbol de competición: «Me sentí bien. Puedo jugar noventa minutos. Disputé 65. Sufrí una lesión grave y tenía miedo. No miedo, reserva, para volver a jugar. Es normal. Por eso he ido con prudencia. Pero me siento muy bien, preparado para jugar los novena minutos de cada partido».