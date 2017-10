Copa del Rey | Fuenlabrada-Real Madrid Zidane: «No soy el mejor entrenador del mundo» El técnico del Real Madrid se siente orgulloso por el «The Best» pero cree que el Zidane futbolista es mejor que el Zidane entrenador

Zidane y su Real Madrid debutan mañana en la Copa 2017-18, un torneo que nunca ha ganado el entrenador galo, ni como jugador ni como técnico. De hecho, tampoco ganó la Copa en Francia ni Italia, los otros dos países donde jugó, pero a pesar de ello no le obesiona el torneo del K.O.: «La Copa no es una cosa personal, sino colectiva. No importa que yo no la haya ganado. Todos queremos ganarla. Cuando te pones este escudo, no hay otro objetivo».

Zidane, diplomático como siempre, no quiso pronunciarse sobre si le gusta más la Copa a uno o dos partidos, y reconoció sentirse orgulloso por el premio 'The Best' al mejor entrenador, pero no se considera el número uno: «Es un reconocimiento a los títulos y al trabajo del equipo. Por eso me lo merezco, pero eso no significa que sea el mejor entrenador del mundo. Son otros. Dentro de diez años veremos si puedo considerarme el mejor, pero es que este es un asunto que no me interesa absolutamente nada». De hecho, Zidane se queda con el Zidane futbolista antes que con el Zidane entrenador, y que la clave de ambos es sus ganas de aprender: «Yo tenía 34 años en mi última temporada como jugador y quería seguir aprendiendo. Eso es un signo de humildad. El que no piensa así es que cree que lo sabe todo y no puede progresar»

Hoy, el Real Madrid ha anunciado la renovación de Pablo Laso, que estará hasta 2020 en el club blanco, por lo que acumularía nueve años en el banquillo del equipo de baloncesto, una situación en la que Zidane no se ve: «También tengo contrato hasta 2020 pero eso no significa nada. Conozco este club y hay que ir día a día, porque mañana no sabemos qué va a pasar. No me veo nueve años como Laso».

Por último, el galo desveló que Carvajal y Bale han evolucionado de sus dolencias pero aún no les pone fecha de vuelta: «Carvajal ya ha hecho hoy bici, pero ahora necesita un tiempo de proceso de recuperación. Bale está a punto de entrar con el equipo».