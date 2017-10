Copa del Rey | Fuenlabrada-Real Madrid Jonathan Praena, el presidente milagro En solo dos años, este joven empresario ha modernizado y profesionalizado un humilde club que hoy sueña con Segunda

En dos temporadas y media, los números explican de manera transparente el crecimiento del Fuenlabrada. Nóminas mensuales de hasta 6.000 euros, cuando antes no llegaban ni a 1.000. Un presupuesto de 1.400.000, cuatro veces más que 30 meses atrás. De tres empleados en 2015, a más de cien en las actual temporada. De 200 socios en el primer año en Segunda B, a 1.100. De una asistencia media al Fernando Torres de 500 aficionados, a alrededor de 3.000. Y de pelear por la permanencia, a luchar por el ascenso a Segunda. Desde la campaña 2015-2016, el CF Fuenlabrada es una de las sensaciones del fútbol modesto, y Jonathan Praena el responsable de ello: «Soy un empresario que me dedico a la construcción, promoción inmobiliaria y sector servicios, negocios que he desarrollado en gran parte en Fuenlabrada. De ahí nace mi vínculo con el club», explica a ABC el presidente del club madrileño, un joven emprendedor de solo 35 años cuya empresa da de comer a 400 familias y factura 25 millones de euros anuales, un exitoso modelo de negocio trasladado de manera brillante al fútbol.

En 2012, en las eliminatorias de ascenso de Tercera a Segunda, el entonces mandatario del Fuenlabrada, Ramón Fernández, le pidió a Praena la instalación de dos gradas supletorias e inversión en publicidad de su empresa, el grupo Prádena. Dos años después, en 2014, dio un paso más y se convirtió en vicepresidente, hasta que en la primavera de 2015, ante el peligroso acecho de un holding chino, se hizo con las mayoría de acciones: «No me parecía justo ni ético que el club se quedara en manos de personas sin arraigo alguno a la ciudad». Entonces, con 33 años, Jonathan Praena se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes del fútbol español.

Desde entonces, la profesionalización del CF Fuenlabrada ha sido su obsesión. Lleva meses negociando una ciudad deportiva con el Ayuntamiento, se han creado departamentos de dirección deportiva, medica, comunicación, marketing y administración. También, se ha fundado equipo de fútbol femenino y se ha invertido en la cantera, donde hoy juegan más de 600 niños cuando hace tres años había solo 200: «Poner el acento en las categorías inferiores permite fidelizar a los aficionados. Queremos que los fuenlabreños sientan su equipo como propio. Hemos sentado las bases de un club moderno y preparado para el fútbol de hoy. El objetivo es el ascenso, y sea antes o después, estoy seguro que lo conseguiremos. Y cuando suceda, el club tiene que tener unas estructuras sólidas y profesionales».

Fichajes de renombre

En su primera campaña como presidente, Praena fichó a Morientes para el banquillo. La pasada temporada, llegó Antonio Calderón. Y esta, el golpe de efecto ha sido sobre el campo con las contrataciones de dos viejos rockeros como Jordi Codina y Cata Díaz: «Son contrataciones mediáticas que sirven para darnos a conocer, pero no es solo eso. Jugamos en una categoría muy dura y hay que tener gente veterana que muestre el camino a los jóvenes. Esa mezcla nos ha permitido estar ahora donde estamos, peleando con el Fabril por el liderato del grupo I de Segunda B».

Otro de los secretos del éxito del club madrileño es su política de entradas y viajes. Al Fernando Torres se puede ir por solo tres euros, y hay autobuses gratuitos para los abonados que quieran seguir al Fuenlabrada lejos de su estadio: «No creemos que el modelo de financiación sea sacarle el dinero a los seguidores». Para la estelar visita del Madrid, los socios acceden sin coste extra y para el resto del público la entradas están entre 25 y 80 euros: «Hemos ampliado el aforo de 4.700 butacas a 7.500 y con este aumento de la capacidad del estadio, más los ingresos por televisión y publicidad vamos a ingresar un 25 por ciento de nuestro presupuesto».

Dato halagüeño

El presidente del Fuenla no vive estos días con nerviosismo. Su buen hacer en los negocios le han dado las tablas suficientes para vivir es eliminatoria como una fiesta. Cero presión y máxima ilusión: «Solo quiero que nuestros aficionados y jugadores disfruten del partido. Nuestra meta es subir a Segunda. Siete de los últimos nueves equipos de Segunda B que se midieron en Copa al Madrid ascendieron. Ojalá prolonguemos esta tendencia»

El estado de felicidad es tal, que nada más salir la bola del Real Madrid en el sorteo, la cuenta de Twitter del club madrileño sacó una sonrisa en la red social con un ingenioso mensaje ideado en la cabeza de Álvaro de la Rosa, su director de comunicación: «Nos ha tocado el @realmadrid!! Y cuidado que la estadística no da un favorito claro... 15 años de historia y todavía no han conseguido ganarnos». En pocas horas logró casi 5.000 retuits y más de 6.000 likes. Es el espíritu optimista y festivo de un humilde club que vive esta noche el partido más importante de sus 42 años de vida.