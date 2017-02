Contundente respuesta del Madrid al alcalde de Vigo: «Sus afirmaciones son rotundamente falsas»

Dos días después del aplazamiento del Celta-Real Madrid, el partido, a pesar de no haberse jugado, sigue más vivo que nunca. El lunes fue intenso en la ciudad pontevedresa y en la capital de España. Por la mañana, el alcalde de Vigo criticó con dureza las distintas gestiones que, según él, realizó el club blanco: « Lo primero es la seguridad de las personas. Se generó polémica y entiendo que fue el Real Madrid el que la desató. Las decisiones de seguridad no se discuten cuando está en juego la vida de las personas. Esperaba que la grandeza de un equipo como el Real Madrid lo asumiera, y no metiera presión», comentó Abel Caballero tras una reunión en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sus palabras fueron a más minutos después, en una entrevista radiofónica en la que terminó de despacharse contra el club blanco: «Me da igual que sea el Real Madrid o el sursuncorda. Bastaba con ver cómo se movían las planchas. Una de ellas acabó casi en el centro del campo. El Madrid me ha decepcionado. Fue un esperpento. No entiendo cómo pretendían jugar. No sé por qué actuó así. Algunos, cuando no logran imponer su voluntad, inventan cosas».

Sorprendido por la vehemencia de las palabras del alcalde, el Madrid no tuvo más remedio que defenderse, y pasadas las 20.30 horas hizo público un comunicado en el que acusaba a Abel Caballero de mentir: «El Real Madrid lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo. Estas afirmaciones no solo están fuera de lugar sino que son rotundamente falsas, porque el club no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos».

La entidad blanca quiso detallar escrupulosamente su modus operandi, una vez que tuvo conocimiento de que el partido debía ser suspendido. Y entre las medidas propuesta, ninguna de ellas dudaba del informe técnico elaborado por el Ayuntamiento vigués: «El Real Madrid propuso a la Liga de Fútbol Profesional tres alternativas: primera, que se estudiara la posible reparación de la cubierta del estadio dañada; segunda, la posibilidad del cierre de la grada afectada; y tercera, si las dos anteriores no eran posibles, estudiar la designación de otro estadio cercano para la disputa del partido». El objetivo del club blanco era «evitar que la suspensión del partido perjudicase a las cuatro competiciones, por el efecto dominó existente entre ellas, así como los enormes perjuicios económicos producidos en todas las televisiones del mundo».