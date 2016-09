El TAS concede la cautelar al Real Madrid

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha acordado conceder al Real Madrid la medida cautelar solicitada por el club blanco tras la sanción que le impuso la FIFA por irregularidades en los fichajes de futbolistas menores de edad.

Así lo ha informado este mediodía el club madrileño, que ha explicado que «por lo tanto, los menores afectados por dicha sanción pueden volver a jugar con sus respectivos equipos».

Entre los afectados se encontraban Elyaz y Theo, hijos del actual entrenador de la primera plantilla blanca, el francés Zinedine Zidane, al que le molestó especialmente el castigo.

«La sanción es absurda. Me molesta, porque es injusta. El criterio del castigo no se entiende. No puede ser que mis hijos, Elyaz y Theo, no puedan jugar. Viven en Madrid. Lo mismo sucede en otros casos, pero me voy a centrar en el de mi familia como ejemplo. Algo está mal si mis hijos no pueden jugar. Porque mis hijos no están explotados por nadie», argumentó el tñecnico.

Además de que los menores que la FIFA consideraba en situación irregular no pudiesen jugar, la otra medida incluída en el castigo al club blanco fue la prohibición de inscribir jugadores en las dos próximas ventanas de mercado, es decir, hasta enero de 2018.