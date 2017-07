El comunicado de Cristiano: «Jamás he ocultado nada»

Cristiano Ronaldo ha emitido un comunicado en el que ha explicado su declaración ante ante la jueza Mónica Gómez Ferrer, titular del Juzgado nº 1 de Pozuelo, tras ser investgado como por cuatro presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública, relativos a sus declaraciones de impuestos durante los ejercicios económicos de 2011 a 2014.

En la nota, hecha púbica por la agencia Gestifute, Cristiano asegura que nunca ha tenido intención de evadir impuestos: «La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos. Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas».

El jugador del Real Madrid recordó ante el Tribunal que jamás ha tenido problemas tributarios en los países donde ha residido y aseguró que, en contra del argumento de la Fiscalía de Madrid en su denuncia, la cesión de sus derechos de imagen a una empresa de su propiedad no se realizó al venir a España en 2010, sino que se llevó a cabo en 2004, a instancias de los abogados ingleses. «Cuando fiché por el Real Madrid, no creé una estructura especial para gestionar mis derechos de imagen, sino que mantuve la que los gestionaba cuando estaba en Inglaterra … Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima».

Gestifute reitera en la nota que la estructura empresarial de gestión de los derechos de imagen de Cristiano es igual en el periodo 2010-2014 a la existente entre 2004 y 2009, con solo dos diferencias: se suprimió una entidad inglesa, innecesaria al no residir en aquel país, y se aseguró de cobrar la totalidad de los derechos de imagen personalmente mientras era residente en España, para pagar los impuestos españoles. Ninguno de estos cambios tenía como finalidad eludir el pago de impuestos u ocultar ingresos.

Según expresa el comunicado, Cristiano Ronaldo se mostró tranquilo y satisfecho por haber podido colaborar con la Justicia y pide que se deje trabajar a los tribunales con libertad y sin presión: «Es el momento de dejar trabajar a la Justicia. Yo creo en la justicia y espero que, también en este caso, haya una decisión justa. Y con el fin de evitar presiones innecesarias o de contribuir a un juicio paralelo, he decidido que no volveré a hacer más declaraciones sobre este asunto hasta que no se produzca dicha decisión».