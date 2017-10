Real Madrid Los cinco meses que hicieron madurar a Cristiano Ronaldo La tormenta judicial no ha afectado a Cristiano, que se ha refugiado en sus más íntimos para seguir en lo más alto. Mañana recibirá el premio «The Best»

Nada más ganar la Liga, el 21 de mayo, Cristiano, el hombre que remata los pases de Benzema, lanzó una advertencia: «Todo el mundo habla de mí y no saben un carajo». Su enfado con la Hacienda española era enorme. Se sentía utilizado para asustar a los españoles, tratado «como un delincuente». Ganó la Copa de Europa el 3 de junio y su enojo aumentó por minutos, por goles. Fue citado para declarar ante la juez Mónica Gómez Ferrer el 29 de julio en Pozuelo. Allí estaría. Todo le parecía planificado para tenerle en la cresta de la acusación constante. Los ataques hacia su persona le indignaban, víctima de las eternas guerras Messi-Ronaldo y Barcelona-Real Madrid que lo destrozan todo. El 15 de junio, inmerso en plena concentración de Portugal para disputa la Copa Confederaciones, filtró por medio de Pepe una bomba: «Me quiero ir de España, Hacienda me trata como un criminal».

El portugués ha sabido abstraerse de la «persecución de Hacienda» con el apoyo de su madre, Dolores, y de su amor, Georgina, con quien tendrá su primer hijo en pareja, que nacerá este invierno; la llegada de otros dos hijos, Eva y Theo, niños nacidos el 8 de junio de una madre subrogada, han hecho crecer el ambiente de calidez familiar en su casa, con Cristiano júnior como hijo primogénito de un grupo unido que contará con cuatro niños en enero Desde entonces, Cristiano ha vivido cinco meses que han pasado de la convulsión a la serenidad, tenso por su situación fiscal, pero apoyado incondicionalmente por Florentino Pérez. Ciento veinticinco días en los que supo controlar su indignación ayudado por Georgina, por su madre Dolores y por su amigo Jorge Mendes. En medio de la trifulca judicial, Cristiano se ha sentido feliz con «mis dos nuevos amores», Eva y Mateo, dos hijos subrogados. Y se siente todavía más encantado al esperar de su amor su primer hijo en pareja, que nacerá este invierno. Será el cuarto. El primero, Cristiano júnior, es su otro sostén psicológico. Todos ellos han sido fundamentales para que el futbolista continúe siendo el mejor del mundo. Mañana recibirá de la FIFA el premio «The Best» como mejor jugador de la temporada 2016-2017.

Mantener su nivel en medio de esta guerra con Hacienda y con la Justicia fue un combate que hoy persiste y que es difícil de soportar. «Muchos se habrían hundido», manifiesta un gran amigo suyo. Esta es la intrahistoria de una tenacidad insuperable.

Apoyado por Florentino Pérez

Para el portugués no fue sencillo decidir las semifinales de la Champions ante el Atlético ni sentenciar la final ante Buffon mientras «se filtraban datos de la acusación fiscal que se concedían por capítulos para dar la imagen de la existencia de muchos más litigios contra Cristiano», afirma otra persona allegada a la estrella. «Todo lo que se publicaba concernía al mismo caso». Pero la capacidad de Ronaldo para abstraerse de todo y concentrarse en su profesión es encomiable. Por eso explotó nada más conquistar la duodécima Copa de Europa. Tras unos días de celebraciones y asueto, soltó el lastre en la concentración de Portugal. «Me quiero ir de España». Zidane le telefoneó inmediatamente. Y Florentino Pérez le defendió públicamente en la entrevista concedida a ABC cuatro días más tarde: «Es inadmisible que se trate a Cristiano como un delincuente».

Florentino Pérez reaccionó en la entrevista concedida a ABC con una defensa del jugador. «Es inadmisible que se trate a Cristiano como si fuera un delincuente» El presidente del Real Madrid conocía bien el malestar de su estandarte. Sabía que no se marcharía, porque Ronaldo tiene asumido que milita en el mejor equipo del mundo, pero el luso quería decir cosas y estalló. Desde ese momento, Mendes supo estar al lado de «mi otro hijo». Con esa calidad que tiene el delantero para abstraerse y volver a rendir, Cristiano brilló con Portugal en la Copa Confederaciones y cuando cayó en semifinales se marchó a descansar con la familia. Mamá Dolores y Georgina mimaron al futbolista en esos momentos duros, porque su enfado con Hacienda era y es perenne. Y estaba pendiente su declaración judicial del 29 de julio.

Mendes hablaba con él todos los días. Y el máximo artillero de la historia del Real Madrid supo dejar a un lado su enojo y ser feliz con los suyos. Estaba enamorado de Georgina Rodríguez. Todo lo que le rodeaba era alegría. Fue inteligente para bañarse en una felicidad total con «los míos».

Las fotos de sus «amores»

Ya había «dos nuevos míos», pues el 29 de junio presentó a sus dos nuevos hijos subrogados, nacidos en Estados Unidos el 8 de junio. Eva y Mateos, «mis dos nuevos amores», adujo el portugués. Pocos días después, en plenas vacaciones ibicencas, confirmó que esperaba un hijo de su pareja española. «Estoy contento con el que viene». La foto que se hizo con Georgina en mayo, palpando su vientre, tenía ya todo su significado. Era una imagen atípica del luso, siempre objetivo de goles y gestos más competitivos, nada sentimentales. Era otro Ronaldo. «Es otro Cristiano», dicen sus amigos.

El astro futbolístico dedicó los últimos días de julio, antes de comenzar su pretemporada, a preparar la declaración judicial. El 29 de julio acudió a verse las caras con la juez Mónica Gómez Ferrer. Allí dijo la frase que dio la vuelta al mundo: «No debo decirlo, pero quiero irme de España porque me siento perseguido».

Pero no se marcharía de España. Era su forma de criticar a Hacienda por el trato que sufre. Le dijo a la juez que no pactaba porque no había cometido ningún delito y pactar significaría reconocer la deuda de 14,7 millones. Y cambió de abogado en busca de otra forma de atacar el litigio. Su nuevo defensor jurídico es Antonio Choclán Montalvo, magistrado en excedencia y prestigioso especialista en litigios tributarios.

Choclán, que también defiende Mourinho, mantiene contactos con Hacienda para encontrar un acuerdo. Cristiano se siente al fin comprendido. «No sé nada de los pagos, lo hacían mis asesores». Ha pasado al ataque. Es su carácter. Si hace falta, volverá a declarar ante la juez. Georgina, Dolores y sus hijos le inspiran toda la fuerza para volver a ser el mejor.