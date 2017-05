Cuatro horas antes de que empezaran los partidos de las ocho de la tarde, este cronista volvía de dar un abrazo a Amancio Amaro en el torneo de fútbol base que lleva su nombre, disputado en Soto del Real, donde el antiguo campeón de Europa tiene un arraigo que recuerda el del propio Real Madrid de hace cuarenta años con la Sierra. En una gasolinera de Repsol ubicada en la carretera de Colmenar, cerca de donde despuntaban las torretas de los carros de combate del Goloso, algunas personas formaban cola delante de la caja. Entre ellas había un adolescente con la camiseta del Real Madrid. Un tipo de mediana edad le preguntó si se veía campeón esa tarde: «Por supuesto», respondió el muchacho. El hincha veterano le dijo entonces: «Qué seguridad. Cómo se nota que eres demasiado joven para haber vivido lo de Tenerife».

Y sí. El chico era demasiado joven para haber vivido lo de Tenerife. Y lo de Eindhoven. Y las varias veces de Múnich. El chico era demasiado joven hasta para creerse que hubo una vez, en un tiempo remoto, en que el Real Madrid se tiró 32 años sin ganar la copa de Europa. El chico era demasiado joven como para tener memoria propia de los desastres castizos por los que las generaciones anteriores, entre ellas la mía, tuvieron que hacer gigantescos esfuerzos de idealización literaria para mantener vivo el mito de la Europa patrimonial.

Este Real Madrid es otro. Un gran equipo de fútbol, perfectamente calibrado, frío, donde las dos caras del disco suenan igual de bien. Y además un entrenador del que sólo se esperaba que paseara por la banda su propia reputación mitológica ha encontrado su «swing» en el banquillo y mantiene una cadencia de títulos por las que arriesga a no tener ya nada por hacer en la vida después de los cincuenta. El adolescente de la Repsol tiene el sentido de pertenencia ahormado por este sólido equipo que ha renunciado incluso a la clave agónica de las machadas y convirtió en hábito la antigua excepcionalidad de jugar finales europeas. Los que sí vivimos Tenerife -dos veces-, los supersticiosos a los que un Míchel en el papel de un Valdano nos sonaba a broma cruel de otra acepción del destino, ésos nos sentamos delante del televisor con una disposición a la incertidumbre que no habría comprendido el muchacho de la gasolinera y que en realidad no se dispersó del todo ni siquiera con el 0-2, porque también en Tenerife hubo un 0-2 antes de que Buyo justificara la frase de que a un portero cabe pedirle que al menos no se meta las que van fuera. Pero no. Este Madrí ni siquiera es emocional, gana como un mecanismo, como un reptil de palpitaciones bajas que no se ejercita inventando pasiones como el Quijote según Voltaire, sino que las enfría cuando conviene a una visión estratégica con la que queda definitivamente cerrada la época del casticismo folclórico y de los minutos molto longos.

Vean si no ese primer gol de Cristiano. Tan pronto como para obligarme a traer de nuevo la frase de Tyson sobre el plan que todos tenemos hasta que nos cae la primera piña en la boca. Juega el Real Madrid un partido lleno de recuerdos nefastos, proclive por tanto a los fantasmas, y CR los espanta todos nada más empezar con un gol hereje que no cree en dioses inversos ni pasados ni en eternos retornos a los dramas que se repiten como drama. Lo demás fue hacer calceta en el medio campo y ampararse, como un buen Málaga obligaba a ello, en un Keylor que ha roto a porterazo en el momento más oportuno de la temporada.

El chico de la gasolinera probablemente creerá que esto siempre fue así. Quienes conocemos el pasado deseamos al menos que siga siendo así un tiempito más, que luego vuelven los tiempos en los que hay que levantarse e ir a buscar recuerdos como si fueran yogures en la nevera. ¿Qué responderá el chico si se le pregunta ahora por la Juve?