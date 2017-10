Champions | Real Madrid-Tottenham El brillante repertorio de paradas de Keylor y Lloris Costarricense y francés eclipsaron el cara a cara Ronaldo-Kane: «Hubo dos porterazos», dijo Zidane

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Madrid 18/10/2017 08:49h Actualizado: 18/10/2017 08:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tuvo que venir un equipo londinense al Santiago Bernabéu para traer el frío, la lluvia y el cielo plomizo a la capital de España. No había argumento más poderoso para acabar con este verano interminable y proclamar por fin el otoño.

Buen equipo este Tottenham de Pochettino, con constantes ayudas defensivas en una zaga de cinco que entregó el balón a los de Zidane y le dio prioridad a los contragolpes. Renunció el técnico argentino a la habitual jerarquía spurs, sabedor que frente al Real Madrid dominar el tempo del partido es batalla perdida desde la pizarra. Le salió fetén el planteamiento, gracias sobre todo a una brillante actuación de Lloris, a la altura de la de Keylor Navas. En el duelo Cristiano-Kane, emergieron dos de los mejores guardametas del planeta.

«Lloris ha tenido una actuación brillante, fantástica, y se merece un sincero reconocimiento. En la Premier suelo insistir en mis elogios hacia nuestro portero. No me canso de decir que Hugo es uno de los mejores porteros del mundo y hoy lo ha demostrado en el Bernabéu. Estamos muy orgullosos de su partido. También Keylor ha sacado una mano colosal a Kane», aseguró un Pochettino sereno pero muy feliz tras sacar un punto en la casa del rey continental. Si Cristiano se preguntaba camino de su domicilio de La Finca por qué se fue a casa con un solo gol en su cuenta, en Lloris encontró la respuesta.

«Hemos tenido ocasiones, pero ellos han estado muy bien defensivamente y Lloris ha estado muy acertado, como también Keylor. Había dos porterazos esta noche. Y hay que aceptar que de vez en cuando hay un guardameta rival que te para las ocasiones», analizó Zidane. «Lloris ha hecho grandes paradas. Queríamos dejar la portería a cero pero hay situaciones que no se pueden controlar», comentó Navas.

Como Lloris, mostró su mejor repertorio Keylor, gigante ante Kane, que dejó destellos pero no acabó de enamorar. Muñeca dura del costarricense a remate de cabeza del inglés tras saque de esquina, y estirada a ras del verde a golpeo con el interior. Le ha sentado fenomenal a Navas completar la pretemporada desde el primer día. Su mejor versión vuelve a ser rutina en el día a día del Madrid.

En el debe blanco, de nuevo las ocasiones falladas. El balance en tres meses de temporada es un carrusel de oportunidades con poco atino, situación que no le quita el sueño a Zidane pero sí que decepciona a sus jugadores: «No estoy preocupado por fallar goles. Solo me molesta por mis futbolistas, porque corren, pelean, luchan y hacen buenos partidos, y entiendo que es frustrante para ellos. Sabemos que podemos hacer un buen partido y meter goles, como en Dortmund. Por eso no hay que alarmarse», sentenció el técnico galo.