(Casi) toda la plantilla del Real Madrid se ha ejercitado esta mañana con normalidad, a falta de 48 horas para el decisivo Real Madrid-Nápoles, duelo de ida de octavos de la Champions. Y decimos casi porque Coentrao y Cristiano Ronaldo no han saltado al campo de entrenamiento de Valdebebas. En el caso del lateral izquierdo, su ausencia no causa sorpresa, ni tampoco preocupación, una vez que su papel en el equipo no está siendo relevante. Pero sí ha llamado la atención la baja del ariete portugués.

Cristiano recibió un golpe en la segunda parte del Osasuna-Real Madrid, y por este motivo no se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros. Precaución. Nada más. No hay que encender las alarmas. El portugués estará mañana preparado para ejercitarse sobre el verde y, por supuesto, jugará el miércoles contra el Nápoles.