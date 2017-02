«Morata para Liga y Benzema en la Champions», se escuchaba al descanso en las gradas del Santiago Bernabéu. El público blanco tenía la solución para el irregular camino de Karim en el campeonato nacional y su brillante paso en la Copa de Europa, torneo hecho para su juego de esmoquin y pajarita. Los números y las sensaciones son indiscutibles. En 89 partidos, ha anotado 51 goles. Con el logrado anoche ante en Nápoles (son ya cinco esta temporada), supera a su compatriota Henry y se coloca como el quinto máximo goleador de la historia de la competición: «No me ha sorprendido su partido. Yo siempre estoy feliz con él. Hace jugar a los demás, se asocia y cuando se mueve, se mete entre líneas, y genera mucho peligro. Ha contestado a las críticas de la mejor manera, en el campo», comentó Zidane, feliz por el partidazo de Karim.

Jamón ibérico la primera parte de Benzema ante los italianos. Un precioso remate de cabeza a la red, un sutil disparo al palo en cuarenta y un generoso trabajo que supo reconocer el Bernabéu, ayer por fin entregado a su nueve:

El mejor Cristiano

La actuación de Karim tuvo la magnífica compañía en ataque de Cristiano, que sin ver puerta hizo uno de sus mejores partidos de la temporada. Muy activo en su posición favorita, ese carril izquierdo que le ha catapultado a la historia del club blanco y del fútbol, el luso mostró una punta de velocidad y un desborde que, por momentos, recordaron a sus mejores años. Para poner en las escuelas de fútbol su jugada en el segundo gol. Robo en campo propio, salida directa hacia portería rival, paciencia para esperar la llegada de su compañeros y atacar el espacio vacío, calidad en el uno a uno contra Koulibaly y, por último, inteligencia para ya en línea de fondo levantar la cabeza y ver al compañero mejor posicionado. Un setenta y cinco por ciento del gol de Kroos llevó su firma: «Ha hecho un partido muy grande», resumió Zidane, que a pesar de los dos tantos de diferencia no se ve aún en cuartos: «No es suficiente. En San Paolo, sufriremos».

El tercer nombre propio de la noche fue Casemiro. Cuando peor lo pasaba el Real Madrid, estuvo astuto para frenar al Nápoles con esas inteligentes faltas tácticas que tan influencia tienen en el devenir del partido. Su golazo en el 3-1 coronó su soberbia actuación. «Es una cosa que vengo entrenando mucho y gracias a Dios salió bien», detalló el brasileño,

Mientras, en el cuadro napolitano, a pesar de su buen partido, incendio provocado por el presidente De Laurentiis, descontento con los suyos: «Solo se ha salvado Insigne. Los demás han estado prácticamente nulos. Hay veces que hay que cambiar la táctica. Mucho pase, pero poco juego. El equipo no ha tenido carisma. No entiendo ciertas decisiones del entrenador». Sarri, el técnico napolitano, le contestó en sala de prensa y avisó al Madrid: «El presidente debería hablarme a mí y no a la televisión. En Castel Volturno estoy yo y soy el que decide. Jugamos contra el campeón del mundo y esto aún no ha acabado. En la vuelta le espera un San Paolo caliente al Madrid».

Reina, también es optimista: «Hemos hecho un gol fuera de casa y podemos ganarles 2-0 en nuestro campo. Creemos en la remontada».