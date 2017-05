Se pregunta Zidane por qué va a pensar que su equipo no va a ser capaz de marcar un gol en el Calderón tras sesenta partidos seguidos haciéndolo. Positivo como en él es habitual, el técnico francés afronta el duelo de mañana y este intenso final de temporada con la mentalidad que le hizo ser uno de los mejores futbolistas de la historia: «El fracaso sería no dar el máximo para conseguir estos dos títulos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Mi equipo ha trabajado durante toda la temporada con mucha profesionalidad. Y estamos en una posición muy buena. Somos conscientes de que podemos lograr un doblete. Y no tenemos vértigo».

Zidane, como Ramos, también se aleja del sentimiento atlético, obsesionado con sacar pecho a cuenta de sus valores y negar los del vecino: «Me concentro únicamente en el partido, no me interesa lo que haga o no el Atlético más allá de lo deportivo. No me interesa el resto»

El entrenador galo confirmó que Varane y Pepe están recuperados y recordó a su equipo que de nada servirá pensar mañana en las dos últimas finales de Champions ni en el 3-0 de la ida: «Si es así nos equivocaremos. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Ese será mi mensaje a los jugadores antes de saltar al Calderón».