La presencia de Sergio Ramos en la sala de prensa de Valdebebas habla por sí mismo de la relevancia del partido de mañana. El Real Madrid está a noventa minutos de meterse en una nueva final de Champions, la tercera en cuatro años. Le toca defender una buena ventaja (3-0) ante su vecino, herido en su orgullo por el negativo resultado de la ida y por lo que ellos consideraron un mosaico ofensivo contra su club: «Aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills, pero en el Madrid hay gente de barrio con muchos principios y educación. Las campañas, los tuits, y todo lo que quieran decir es respetable, pero no van a cambiar nuestros valores, nuestra humildad y nuestro sacrificio», recordó el capitán del conjunto blanco.

Ramos respondió de manera elegante a una campaña colchonera que ni siquiera hace cosquillas entre el conjunto blanco, sabedor de lo importante del partido de mañana, y no del ruido de alrededor: «Vamos al Calderón con las ideas muy claras. Nos vamos a dejar el alma, a vaciarnos. Yo no estoy en la piel del aficionado del Atlético y desconosco si están molestos o no por lo que hizo nuestra afición en la ida, pero es un asunto que no me interesa. No vamos a entrar en sus polémicas. No es el primer derbi que vamos a jugar en el Calderón. Ellos tienen una afición que no dejan de animar y yo estoy encantado de que sea así. Cuanto más animen, más motivados vamos. No hay diferencia entre la afición del Atlético o la del Bayern, que es otro campo que aprieta mucho, y allí sacamos un gran resultado», explicó Sergio.

El de Camas no quiso valorar el fichaje de Theo por el Real Madrid, aunque sí que dejó un piropo a Simeone y un mensaje a los jugadores del Atlético: «Lleva años influyendo en el Atlético. Ahí están los resultados. Ha hecho un equipo muy competitivo. ¿Elevado nivel de agresividad mañana? No tememos a eso. Espero que sean igual de profesionales que somos todos los compañeros. Y, además, para eso hay un árbitro».

También se llevó elogios Zidane, «lo está haciendo muy bien y hay que valorarlo», y no quiso levantar la voz cuando se le cuestionó por el posible doblete: «No da vértigo. Podemos ganar Liga y Champions o nada. Si vamos con respeto y humildad tendremos posibilidades. Firmaría todos los años llegar a estas fechas dependiendo de uno mismo, eso es lo más importante».