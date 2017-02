Suspendido el Celta-Real Madrid

El fuerte temporal que azota estos días a Galicia ha obligado a suspender el encuentro entre el Celta y el Real Madrid de este domingo, según ha adelantado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Los técnicos del Ayuntamiento de Vigo han estado toda la mañana evaluando el estado de la cubierta metálica de Río, zona en la que habitualmente se ubican los aficionados visitantes. Según Caballero, la decisión es «irreversible».

«Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar», aseguró el alcalde.

En este sentido, el mandatario socialista explicó que la decisión fue consensuada y que para ello habló con el presidente del club gallego, Carlos Mouriño. «»Así lo acordamos con el presidente, los técnicos, los bomberos y todos los estamentos implicados. Lamentablemente, hay que posponerlo para otra fecha», indicó.

Las tormentas ya obligaron a suspender el partido que iban a disputar el Deportivo y el Betis en Riazor este viernes. Tampoco se ha podido disputar el partido de Segunda B entre el Racing de Ferrol y el Palencia.