La explotación absoluta del calendario ha supuesto que el partido Celta-Real Madrid, suspendido el 5 de febrero por vientos que rompieron la vetusta cubierta de Balaídos, decida el campeonato tres meses después. La carencia de fechas para disputar el encuentro ha significado que el enfrentamiento se haya convertido en una final liguera. La colocación del duelo en medio de la última semana de la competición, con un mayor desgaste físico para el Real Madrid en beneficio del Barcelona, desvela la improvisación del calendario y deja en mal lugar la organización de la Liga, que quiere competir en el planeta Tierra con la Premier, competición que aprueba el calendario en julio y no tiene cubiertas de las gradas en peligro.

Vuelven cuatro titulares: Reaparecen Isco, Modric, Casemiro y Benzema. Kovacic espera jugar. «Tenemos dos finales de Liga y hay que ganarlas en cuatro días»

Zidane: «En el fútbol no hay suerte»

Zidane ha eludido perder el tiempo con valoraciones sobre este retraso de la jornada 21 en el devenir de la temporada, transformada en la 37 para el Real Madrid y el Celta, y se ha dedicado a sentar en el «diván» a su plantilla con el fin de centrar el tiro al blanco: «Tenemos dos finales de Liga, olvidaros de la Champions, y hay que ganar las dos en cuatro días».

Al conjunto blanco le bastan una victoria y un empate para ser campeón, siempre que el Barcelona venza al Éibar en el Camp Nou. Es el propio ADN del equipo madrileño el que le obliga a pensar en dos triunfos, por una razón esencial: «Nosotros nunca salimos a especular con el resultado. No sabemos especular, esperar. El Real Madrid solo sabe competir para ganar». El mensaje del técnico tiene posdata para la plantilla: «Nada de hablar del título de Liga y menos de doblete, solo importa vencer hoy». Espeta un lema: «En el fútbol no hay suerte, gana el que se lo merece».

Nadie lo dice públicamente en Valdebebas, pero para los futbolistas de «Zizou» es fundamental la cita de esta noche. Los jugadores valoran que la clave es vencer hoy y acudir a Málaga con el colchón del empate como opción de título. El objetivo es evitar la tensión de tener que ganar en La Rosaleda por lo civil o lo criminal, como decía Luis Aragonés.

Nacho sabe hoy si juega: Competición le sancionó y el Real Madrid acudió a Apelación, que falla hoy

en el campeonato nacional, desea provocar ese estrés en el Real Madrid. El cuadro celeste ataca esta jornada aplazada como el duelo del «orgullo», después de perdonar al Manchester United en la Europa League. Berizzo, su entrenador, reconoce que quieren ser «decisivos en la Liga». Carlos Mourinho, presidente de la entidad, caldea el ambiente:deseo que sea campeón y mañana queremos ganar al Real Madrid».también se sube al carro.

Ajeno al jaleo mediático local, Zidane presentará su once de gala, a expensas de la decisión del Comité de Apelación sobre la sanción a Nacho. Competición castigó ayer al canterano con un partido de suspensión y el nuevo recurso de su club se fallará hoy a las once de la mañana. Si la reclamación fuera aprobada, el alcalaíno sería central para dar asueto a Varane, que jugaría como titular en Málaga. De lo contrario, el francés acompañará en el centro de la zaga a Ramos.

Isco toma la responsabilidad

Zidane tiene el reparto de esfuerzos planificado desde hace meses. Realizará la rotación al revés con el fin de recuperar su alineación principal. Isco, Modric, Casemiro y Benzema no fueron titulares frente al Sevilla y jugarán la «final de la cubierta».

El centrocampista malacitano volverá a disputar un encuentro determinante. Después de marcar en el Calderón, Franciso Alarcón será el enlace con Cristiano, Benzema y Marcelo en ataque. Es factible que Kovacic supla inicialmente a Kroos, quien ha vivido todos los minutos ante el Atlético y el Sevilla. El dilema es que el alemán no se quema, posee la resistencia de un camello y anhela estar en las dos finales. Su jefe decidirá esta tarde.

El entrenador francés se quita presión y no le importa la amenaza de suspensión que sienten Cristiano, Isco y Lucas. Una cartulina amarilla les impediría jugar ante el Málaga. «Zizou» señala que Ronaldo e Isco han toreado la situación durante semanas y espera que mantengan esa inteligencia, para advertir con optimismo que el «equipo B», formado por Asensio, Morata, James y Kovacic, ha demostrado que es un once A con mayor juventud. Titular ante el Sevilla, el colombiano se duele de un golpe en un tobillo y no estará en el once. Su reto es ser titular en la Rosaleda.

¿Maletines para el Celta?

La vorágine de la final de Vigo ha suscitado la sospecha. Zidane y Berizzo fueron preguntados ayer por la posibilidad de maletines con dinero que primen la entrega del Celta para vencer. Ambos aludieron a «la profesionalidad de los jugadores». El francés reflexionó después que existe una prima especial, distinta, de su equipo: «Están muy bien todos físicamente. Solo pienso en positivo». No siente vértigo. No observa miedo en el grupo. Sus pupilos le ofrecen confianza.