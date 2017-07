De Ceballos a Mbappé

El caso Morata afecta al futuro de delanteros como Borja Mayoral. Así está el mercado de altas, bajas e intereses del Real Madrid:

Mbappé habló con Zidane y debe decidir

Zidane le conoce bien. Aconsejó su fichaje hace varios años, cuando el chaval vino a Valdebebas. Mbappé se hizo la foto con Cristiano, su nuevo ídolo. El primero fue el propio Zidane. Ahora, el jugador debe decidir si quiere venir al Real Madrid o si prefiere el PSG, que le ofrece una ficha de once millones. Pero el Mónaco no desea traspasarlo al mayor enemigo.

Borja Mayoral, a expensas del futuro del «21»

Cedido al Wolfsburgo la última temporada, el madrileño esperaba ser el delantero centro alternativo de la plantilla de Zidane, pero si Morata se queda en el Real Madrid no tendrá sitio y habrá que planificar su marcha a otro equipo. Todo se encuentra a expensas del porvenir del número 21, a quien el club blanco no desea traspasar y le ha colocado un precio máximo, 90 millones de euros.

Ceballos, a la primera plantilla

El Real Madrid espera, como aducen sus familiares, que Dani Ceballos elija el club blanco como equipo de futuro. Se ha interesado por él desde hace dos años. El campeón de Europa le ha expuesto que vendrá al primer plantel, sin quedarse un año en el Betis, para contrarrestar la propuesta del Barcelona, que le ha prometido protagonismo desde su llegada. El Real Madrid le ofrece un contrato por seis temporadas

James no ha dicho que desea marcharse

El colombiano no ha expresado al club que quiera irse y no hay ninguna oferta por él. El Real Madrid nunca lo venderá, en todo aso, por menos de 70 millones. Zidane cuenta con el centrocampista y no ha pedido su transferencia. James regresa al lunes a la pretemporada con el objetivo de obtener más minutos en el equipo. Las cosas pueden cambiar si Ceballos elige la casa blanca. El verano, en efecto, es largo.

Danilo espera a la Juventus

El brasileño sabe que el equipo italiano ofrece 20 millones por él. La operación se saldará si el club blanquinegro sube su oferta. Necesita suplir el adiós de Dani Alves.